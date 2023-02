Robbe Quirynen en Beerschot verliezen derby op Lierse: “Blijheid om eerste basisplaats sloeg om in ontgoocheling”

Voetbal CPL2023 is voorlopig niet het jaar van Beerschot. Op het veld van Lierse Kempenzonen verloor paars-wit voor de derde keer in vier matchen. En dus stond ook Robbe Quirynen, ondanks zijn eerste basisplaats in Kielse loondienst, er achteraf maar beteuterd bij.

Lierse-Beerschot was absoluut geen hoogstaande pot voetbal. De rommelige provinciale derby werd uiteindelijk beslist door een frommelgoal van Lierenaar Serge Tabekou, op slag van rust. In het bezoekende kamp merkte men op dat Tabekou vanuit buitenspelpositie scoorde. Anderzijds leek Beerschotter Hervé Matthys eerder in die zelfde fase de bal met de hand te beroeren in de eigen zestien. Los van de arbitrage was Beerschot op het Lisp gewoon ook niet goed genoeg. De ploeg van coach Andreas Wieland kon amper iets creëren tegen een stug verdedigend Lierse. Beerschot ziet de kloof met leider RWDM nu groeien tot vijf punten.

“Lierse stond achteraan stevig”, moest Beerschotter Robbe Quirynen (21) vaststellen. “Zij deden de dingen op hun manier goed. Anderzijds: normaal moeten wij in staat zijn om toch een paar keer door of rond dat blok te spelen. Dat is deze keer te weinig gebeurd. Op zich weten we wat we moeten doen. We hadden het alleen juister moeten uitvoeren. Om één of andere reden hebben we ons eigen spel te weinig kunnen spelen. Onze vaste spelprincipes kwamen er onvoldoende uit.”

terugkeer Baeten en Rigo

De nederlaag in het Herman Vanderpoortenstadion zette een stevige domper op Quirynens debuut als basisspeler. “Vooraf was ik blij dat ik mocht starten. Na de match overheerst teleurstelling”, aldus de ex-speler van Cappellen, Antwerp, Moeskroen en Deinze. “Het is toch echt jammer van het resultaat. Dat ik lang moest wachten op mijn kans? Klopt, maar in tussentijd probeerde ik me zo veel mogelijk te tonen op training en tijdens de paar invalbeurten die ik kreeg. Als je kans daar is, moet je ze proberen te pakken. Nu hoop ik dat er snel nieuwe speelkansen volgen, al blijft dat natuurlijk de keuze van de trainer.”

Die trainer zag tegen Lierse overigens de geblesseerden Thibo Baeten en Dante Rigo (sneller fit dan verwacht) terugkeren. Net als last-minute wintertransfer Henri Koide vielen Baeten en Rigo na de rust in. Toch nog een beetje goed nieuws vanuit het Beerschotkamp dus…

Lierse Kempenzonen: De Smet, De Schrijver, Gillekens, Pupe, Poelmans, Schouterden (80’ Laes), De Schryver (89’ Libert), Cools, Van Acker, Tabekou (46’ Vekemans), Sampers (74’ Naessens).

Beerschot: Lathouwers, Konstantopoulos, Matthys, Van den Bergh, Quirynen (55’ Seydoux), Koshi (55’ Alhassan), Sanusi, Weymans (69’ Rigo), Verlinden, Sebaoui (55’ Baeten), Thorisson (83’ Koide).

Doelpunten: 42’ Tabekou (1-0).

