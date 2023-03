Robbe Platteeuw (SK Oostnieuwkerke): “Dankzij die deugddoende zege geloven we meer en meer in het behoud”

voetbal eerste provincialeEersteprovincialer SK Oostnieuwkerke deed zaterdagavond een uitstekende zaak door thuis met 2-1 te winnen van FC Varsenare. In de stand staan de jongens van coach Romain Haghedooren nu op de dertiende plaats met een kleine bonus op RC Lauwe en SV Veurne. De hamvraag in de provinciale reeksen blijft echter hoeveel zakkers er zullen zijn, want er wordt nog steeds met argusogen gekeken naar Wervik en Rumbeke in derde nationale A. En wat met SV Anzegem?

“Het is inderdaad ieder jaar uitkijken of er West-Vlaamse zakkers zullen zijn in derde nationale”, oppert de 22-jarige doelman Robbe Platteeuw, woonachtig in Izegem en beroepshalve chauffeur. “Normaal zou onze huidige dertiende plaats veilig moeten zijn. De vraag is: komen er extra zakkers bij en hoeveel? Vandaar dat we moeten proberen zo hoog mogelijk te eindigen en zoveel mogelijk teams achter ons te houden.”

Sportieve revanche

“In de heenronde verloren we met 6-0-cijfers op het veld van FC Varsenare zodat we zeker op sportieve revanche uit waren. We hadden ook dringend punten nodig zodat we supergemotiveerd aan de aftrap kwamen. Op ons slecht bespeelbaar veld toonden we een supergoede mentaliteit. We gingen er met z’n allen negentig minuten vol voor en dat resulteerde in een 2-1-overwinning. Dankzij die deugddoende zege geloven we meer en meer in het behoud. SV Veurne, één van onze concurrenten, verloor van RC Waregem zodat we een prima zaak deden in het klassement.”

Lot in eigen handen

“We hebben nog zes matchen te gaan en dat worden allemaal heuse cupmatchen. We hebben ons lot nog in eigen handen, want er volgen rechtstreekse duels tegen Veurne en Jabbeke. Ook de confrontatie tegen Zedelgem kan vitaal worden vermits zij nu twaalfde staan met vier punten meer.”

“Dit jaar is het mijn tweede seizoen bij SK Oostnieuwkerke. Vorig seizoen ging volledig de mist in door enkele zware blessures, maar dit seizoen ondervind ik daar tot dusver geen last meer van. Ik ben dan ook blij dat ik als eerste doelman mijn kansen krijg en dit in een vrij jonge ploeg. Vooral onze defensie is nog heel jong en door dat gebrek aan ervaring achterin hebben we al te vaak te vermijden puntenverlies geleden. Komend weekend zetten we onze operatie behoud verder op het veld van FC Meulebeke.”

