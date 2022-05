Robbe Olbrechts en Borght-Humbeek winnen Beker van Brabant: “De ontlading na afloop was fantastisch om te zien”

Met 4-1 was het verschil in de finale van de Beker van Brabant duidelijk in het voordeel van Borght-Humbeek. Liedekerke kon na een vroege 2-0-achterstand nog milderen tot 2-1, maar Robbe Olbrechts en co hielden stand. Wat volgde was een groot feest tot in de vroege uurtjes.

“Het was zaak van scherp te starten en dat hebben we ook gedaan”, luidt de analyse van Robbe Olbrechts. “Onze eerste hoekschop was meteen raak waardoor we een goede start kenden. We wisten wat de gevaren van Liedekerke waren, waardoor we hoge druk bleven zetten. Door deze pressing konden we binnen het kwartier ook de 2-0 maken.”

“Daarna creëerden we nog enkele grote kansen voor de 3-0. Liedekerke kon een paar keer dreigen en bij hun eerste grote kans maakten ze meteen de 2-1. In de tweede helft kwamen we scherper uit de kleedkamer en maakten we de 3-1. Dit sneed naar mijn gevoel de benen af bij Liedekerke.”

“We bleven kansen creëren. De verlossende 4-1 viel pas op het einde via hoekschop. Al bij al vond ik het een meer dan verdiende overwinning, wat de tegenstander ook toegaf na de match.”

Niet eerste doel

“De beker winnen was eerlijk gezegd geen doel toen het seizoen begon. We wilden eerst een zo goed mogelijke voorbereiding draaien om zo snel mogelijk de redding te verzekeren. Al snel werd duidelijk in de loop van het seizoen dat we aan een fantastisch verhaal bezig waren en we dus elke match wilden winnen. Ook de bekermatchen. Vanaf de gewonnen kwartfinale tegen Hoegaarden werd de beker dan toch een doel.”

“De ontlading na de overwinning afgelopen weekend was fantastisch om te zien, zowel bij de spelers als bij de coaches en het bestuur. Het feest is nog tot in de vroege uurtjes doorgegaan. We hebben met een groot deel van de spelersgroep en staff verder gevierd in ‘t vliegveld in Grimbergen en daarna nog in Carré in Willebroek.”

Genieten

“Ik denk dat we nog zolang mogelijk moeten genieten van dit moment. De coaches hebben ons er bewust van gemaakt dat een beker winnen niet vanzelfsprekend is en zeker niet elk jaar mogelijk zal zijn. Om het seizoen af te sluiten is er vandaag - donderdag 12 mei - een bbq gepland om afscheid te nemen van de vertrekkers en nog één keer samen te zitten om na te genieten van dit fantastische seizoen.”

“Wanneer in juli de voorbereiding begint is het terug volle focus op het aankomende seizoen en proberen een vergelijkbaar seizoen te draaien. Al zal dit seizoen niet makkelijk te overtreffen zijn aangezien een tweede plaats en de winst in de beker van Brabant ongelooflijk is”, besluit Olbrechts.

Elewijt

Er viel nog nieuws te rapen in Brabant. Bij KCVV Elewijt is trainer Wim D’hondt aan zijn laatste weken bezig. Hij neemt bij de tweedeprovincialer nog de eindronde voor zijn rekening, maar wordt dan vervangen door Geert Deferm.