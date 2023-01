Robbe Marchand probeert op het BK de top vijf te halen: “Mezelf niet al te veel druk op leggen”

De pion van Team MJ Wood streed dit seizoen zowel in het Tsjechische Tabor, Maasmechelen als Zonhoven om Wereldbekerpunten. Hij mocht in Namen ook de strijd om de Europese sterrentrui aangaan. In drie van deze vier internationale veldritten eindigden hij op z’n plaats. Veertiende in Tabor, twaalfde in Maasmechelen, dertiende in Namen. Enkel Zonhoven viel tegen. Precies de cross die nog heel vers in ieders geheugen zit. Ook bij Marchand.

“Mentaal niet super na Zonhoven”, reageert hij als we polsen naar z’n gevoel de dagen voor het Belgisch kampioenschap. “Vorige week ben ik ziek geweest. Tijdens de opwarming in Zonhoven voelde ik me best oké, maar gedurende de wedstrijd merkte ik dat de ziektekiemen toch nog wat in mijn lijf hingen. Deze week had ik op training een beter gevoel. Denk niet dat ik moet twijfelen.”

Minder snel

Is voor niets nodig. Marchand zal pas zaterdagvoormiddag kennismaken met het BK-parcours in Lokeren. Hij kent het wel nog van de Rapencross begin vorig seizoen. Dat was toen z’n eerste UCI-cross bij de junioren. Op 11 september 2021 werd hij in Lokeren vijfde. “Woensdag ben ik niet gaan verkennen”, gaat Marchand verder. “De voorbije dagen zag ik heel wat filmpjes passeren. Op technisch vlak lijkt de omloop zo goed als dezelfde als vorig jaar tijdens de Rapencross. Het is veel op en neer, veel draaien en keren, maar wellicht meer modder, dus minder snel dan vorig jaar. Het eventuele ploeterwerk schrikt me niet af. Op voorwaarde dat we niet moeten lopen. Met mijn korte beentjes ben ik in het loopwerk wat benadeeld.”

Dankzij z’n goeie prestaties deze winter klom Marchand op de UCI-ranking naar plaats 33. Na Yordi Corsus (4de), Viktor Vandenberghe (5de), Seppe Van Den Boer (8ste) en Wies Nuyens (15de) is hij vijfde Belg. “Op het BK start ik met de ambitie om bij de eerste vijf te eindigen”, blikt hij vooruit. “Ik besef dat dit het hoogst haalbare is. Maar ik wil mezelf niet te veel druk opleggen door nog niet aan een eventuele WK-selectie te denken.”