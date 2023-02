Robbe Marchand leerde uit het EK: “Op het WK ga ik mijn wedstrijd beter proberen indelen”

veldrijden junioresZondagvoormiddag mag Robbe Marchand in Hoogerheide strijden om de wereldtitel veldrijden. De tweedejaarsjunior uit Houthulst was dit seizoen vaste waarde in de nationale selecties en droomt van een toptienplaats.

Voor de 17-jarige van Team MJ Wood, de kleine West-Vlaamse crossploeg, was het een heel interessante winter. Bondscoach Sven Vanthourenhout selecteerde hem voor alle Wereldbekers en nam hem begin november ook mee naar het Europees kampioenschap in Namen. Daar bolde hij als dertiende over de streep. Een plaats die hij ook, ondanks hij Zonhoven door ziekte miste, in het eindklassement van de Wereldbeker bekleedt.

“Dat EK was mijn eerste internationaal kampioenschap, een confrontatie waar ik een en ander uit leerde”, beweert Marchand. “In Namen kende ik een supergoeie start en was ik lang mee met de toppers. Omdat ik me bij hen wou handhaven, ging ik over mijn toeren. Wat ik de laatste twee ronden bekocht met een stevige terugval. Zonder dat had ik wellicht de top tien gehaald. Op het WK ga ik zondagvoormiddag proberen mijn race beter in te delen. Ik hoop in Hoogerheide de top tien te halen. Moest dat lukken zou dat super zijn.”

Stijgende lijn

Drie weken geleden werd Robbe Marchand achtste op het BK in Lokeren. In de Wereldbeker in Benidorm strandde hij op rang 22, vorige zondag bolde hij in het Franse Besançon als elfde over de streep. “In de kerstperiode, net voor Zonhoven, werd ik ziek”, blikt hij terug. “Op het Belgisch kampioenschap voelde ik me nog niet zo goed. In Benidorm kreeg ik weer het goeie gevoel te pakken, in Besançon kon ik dat in een mooi resultaat vertalen. Dus gaat mijn conditie in stijgende lijn. Net op tijd. Dankzij die elfde plaats van vorige zondag heb ik enorm veel zin in dat WK. Mentaal kreeg ik een boost.”

Voor de regenboogtrui komt Marchand wellicht niet in aanmerking. Al weet je nooit. Vorig jaar werd voor de start van het beloften-WK door bijna niemand aan Joran Wyseure gedacht. “De Belgische selectie is heel sterk”, benadrukt Marchand. “Seppe Van den Boer is in topvorm, Viktor Vandenberghe etaleert een grote regelmaat, Yordi Corsus staat er altijd, Wies Nuyens is podiumkandidaat, Antoine Jamin kan de top vijf halen. De Fransman Bisiaux is bijzonder sterk. Ik verwacht ook de Amerikaan Andrew August die elke cross van heel ver terugkeert.”

Lees ook: meer veldrijden