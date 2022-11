Robbe Kil en Cappellen laten in extra tijd zege glippen tegen Tongeren (2-2) en blijven achter met 3 op 15: “Geluk staat niet aan onze kant”

“Het is niet dat we slecht voetballen”, weet ook aanvoerder Robbe Kil. “De recente resultaten zijn niet helemaal wat we graag zouden willen dat ze zijn, maar we staan nog altijd mooi mee bovenaan. Het verschil met het seizoensbegin is dat het geluk momenteel niet altijd aan onze kant zit nu. Kansen voor ons die aanvankelijk binnen vlogen, gaan nu niet tegen de netten en de tegenstander profiteert optimaal.”

“Toegegeven, Tongeren kreeg ook zeker zijn kansen om dat gelijkspel te rechtvaardigen, maar de manier waarop ze het punt nu pakken is typerend voor de situatie waarin we ons momenteel bevinden. De bal werd weggewerkt in de voeten van hun middenvelder en die haalde vernietigend uit vanop wel 25 meter. Een alles-of-niets-poging, maar ze ging wel binnen. Ik denk niet dat het hem nog een tweede keer zou lukken. Dat is dan zuur omdat er daarna geen tijd meer over bleef om nog een aanval in mekaar te boksen.”

Inzakken

“Een kwartier voor tijd klommen we op voorsprong en dan hoop je dat natuurlijk vast te houden tot op het eind. Die 2-1was ook verdiend vond ik. Zeker op basis van de eerste helft, want die was helemaal voor ons. Na de pauze gingen we iets lager spelen en kwam ook Tongeren opzetten. Of het een bewuste keuze was om in te zakken? Dat niet. Net omdat de bezoekers wat meer druk ontwikkelden, kropen we onbewust wat achteruit.”

Voorbijgaand

“Er zit nu niets anders op dan veder te bouwen op de positieve punten en die waren er zeker. Als we hard blijven werken, ben ik er van overtuigd dat deze periode van tegenvallers van voorbijgaande aard is en we snel weer aan een positieve reeks kunnen werken. Dan zullen we dat geluk ook zelf wel weer afdwingen. Te beginnen volgende week tegen Jong KV Mechelen. Ik zag hen aan het werk tegen Lyra-Lierse en op voetballend vlak konden ze me zeker bekoren. Ze voetballen goed en dat is ook een beetje onze stijl. Ik denk dat het dus wel een aangename pot voetbal kan opleveren en hopelijk hebben we na afloop de drie punten op zak. Daar snakken we nu toch wel een beetje naar.”

Cappellen: Demont, Deckers, Van Kerckhoven, Nöstlinger, Van Zantvoort, Kesteleyn, Kil, Meukens (63' Tshimanga), Ristovic, Lemaire, Symons (86' Walen De Keyser).

Tongeren: Vandecaetsbeek, Quintiens, Berben (68' Frenoy), Voorjans, Mehanovic, Geurts, Cilt (90' Buekers), Kuchinska, Stassen, Spailier, Jungschleger.

Doelpunten: 27' Symons (1-0), 54' Mehanovic (1-1), 75' Nöstlinger (2-1), 92' Voorjans (2-2).

Geel: Kesteleyn, Cilt, Kil, Jungschleger.

