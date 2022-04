Robbe Kil en Cappellen kloppen Belisia in topper en zijn alleen vijfde: “We gaan vol voor de eindronde, ook al is promotie onmogelijk”

“We werden aanvankelijk een beetje overrompeld”, zegt de bezoekende kapitein. “We stonden niet goed en hadden het moeilijk met de aanvalsgolven van de thuisploeg. De vroege achterstand was dus logisch in dat opzicht, maar nadat we onze formatie wat herschikten, herstelden we ook het evenwicht. De 1-1 viel op een goed moment voor de rust waarop we als een goed georganiseerd blok uit de kleedkamer kwamen en op basis van de kansen verdiend aan het langste eind trokken.”

Eindrondeticket

“Een deugddoende zege, want we hadden toch wel wat recht te zetten na de voorbije weken. Het puntenverlies dat we leden was niet nodig en daarom was het belangrijk om te reageren in een rechtstreeks duel met een concurrent voor de top vijf. Dat het van de heenwedstrijd tegen ons geleden was dat Belisia nog verloor, maakt deze zege extra speciaal. We staan nu waar we willen staan, maar we sluipen nu ook dichter bij de Limburgers dus wie weet is er nog meer mogelijk. We gaan in elk geval vol voor het eindrondeticket. Ook al hebben we geen licentie voor eerste nationale.”

Meubilair

Cappellen is in elk geval goed op weg om seizoen in stijl af te gaan sluiten en dus kan Kil al met een relatief gerust gemoed toeleven naar wat volgend seizoen zijn negende bij Cappellen wordt. “Ik kan al stilaan tot het meubilair worden gerekend”, lacht hij. “Maar uiteindelijk ben ik nog altijd maar 27 dus of ik hier mijn carrière effectief zal afsluiten, weet ik nog niet. Ik ben nog altijd ambitieus hoor. Alleen moet het totaalplaatje kloppen om hier te vertrekken. Of alleen een stap hogerop me kan weglokken? Ik moet me op alle vlakken kunnen vinden in een ander voorstel en dat was vooralsnog niet het geval. Alle focus ligt dus op Cappellen.”