Robbe Ghys pakt tweede medaille op EK: “Brons is een goede weergave van de verhoudingen”

Wielrennen profsRobbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) keert met twee medailles in zijn koffer terug van het EK in München. De Lummenaar pakte na zilver in de puntenkoers aan de zijde van Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck) brons in de ploegkoers. Toch zag het er lang naar uit dat het duo naast het podium zou vallen. “Onze finale was sterk, de derde plaats is een logisch resultaat. We komen op onze plaats terecht”, zegt Robbe Ghys.

Het EK in Duitsland was het eerste grote kampioenschap dat Robbe Ghys zonder Kenny De Ketele afwerkte. De vraag was dan ook: kan Ghys het zonder zijn leermeester? Twijfelaars kregen vorige week al een duidelijk antwoord toen de Limburger het kampioenschap opende met zilver in de puntenkoers. “Deze medaille bevestigt wel dat ik stappen aan het zetten ben. Ik hoop op deze manier voort te bouwen aan mijn carrière en wie weet rolt er dan ooit wel eens een titel uit de kast”, vertelde hij na de puntenkoers.

Kans op goud

Het verschil tussen Ghys en de Franse winnaar Benjamin Thomas was inderdaad niet groot. Het regende bonusronde op de kleine piste in Zuid-Duitsland, maar toch werd de strijd om Europees goud beslecht in de sprints. Vlak voor de eindsprint lag Ghys amper twee punten achter op de Fransman waardoor hij met een beter resultaat dan Thomas de titel kon pakken. Tegen Thomas viel echter weinig te beginnen, maar zilver voelde voor Ghys aan als goud en vooral als een bevestiging dat het kan.

Voeling houden

Dat was ook dinsdag het geval toen hij een tweede medaille pakte in ploegkoers. Dat is een verrassing want zoveel successen aan de zijde van huidig bondscoach Kenny De Ketele, met een vierde plaats in Tokio en brons op het WK, vormt Ghys nu een team met de jonge Fabio Van Den Bossche. De twee toonden al perfect op elkaar ingespeeld te zijn. Ze gingen met een duidelijk plan van start. “Het was de bedoeling om onmiddellijk op het bord te komen om ze de voeling met de koers te krijgen”, aldus Ghys.

“Als je de hele koers blijft meespelen, heb je de kans om in de finale nog het verschil te maken. Dat zat er vandaag echter niet in. Uiteindelijk zijn we op onze plaats terechtgekomen. We hebben geprobeerd en gestreden, maar bij de Duitsers was Roger Kluge onklopbaar terwijl de Fransen een collectief sterk duo hadden.” Over de samenwerking met Van Den Bossche is Ghys zoals verwacht meer dan tevreden: “We duwen elkaar in de huidige selectie allemaal naar een hoger niveau. Iedereen voelt zich goed in het team.”