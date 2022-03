Robbe Ghys is beste Limburger in Gent-Wevelgem

Wielrennen profsNiet Jasper Philipsen (Alpecin Fenix), maar wel Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise) was de beste Limburger in Gent-Wevelgem. De Lummenaar maakte deel uit van de groep die op acht seconden van winnaar Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert) over de meet bolde. Ghys pakte de vijftiende plaats. Philipsen werd uiteindelijk 21ste. De andere Limburgers reden de koers niet uit.

Jasper Philipsen startte als één van de kopmannen bij Alpecin-Fenix en de Hammenaar reed een attente wedstrijd. Op de laatste beklimming van de Kemmelberg zat Philipsen nog mooi vooraan, maar toen de vier vluchters in de slotfase voorsprong namen, had ook hij geen verhaal meer. Na afloop liet hij horen dat het niet de bedoeling was dat hij of ploegmaat Tim Merlier zouden werken in een achtervolging. Omdat ook de andere ploegen er niet in slaagden om de kloof nog te dichten, zat een goed resultaat er niet meer in voor de Vlam van Ham.

Flandrien Ghys

Robbe Ghys liet in het najaar van 2021 weten dat hij dit voorjaar wilde testen wat hij waard is op de weg. Ghys blijft op de eerste plaats pistier, maar omdat Parijs 2024 nog ver weg is, wil de renner van Sport Vlaanderen-Baloise ook op de weg scoren. Verrassend is dat niet, want Ghys toonde al bij de beloften dat hij een Flandrien is. In 2017 pakte hij ereplaatsen in de Omloop en Parijs-Roubaix en vorig jaar verraste hij met ritwinst in de eerste rit van de Baloise Belgium Tour waar hij onder meer Remco Evenepoel klopte.

Meeus stapt af

De vijftiende plaats in Gent-Wevelgem is dan ook een bevestiging van de goede vorm. Een week geleden werd Ghys nog 9de in de GP de Denain. Volgend weekend staat hij aan de start van de Ronde van Vlaanderen, daarna staat de Scheldeprijs op het programma. In juni rijdt de snelle man uit Lummen de Baloise Belgium Tour. Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) stapte net als in de E3 Prijs vroegtijdig af. De Lommelaar is duidelijk naar het goede ritme. Woensdag start hij in Dwars door Vlaanderen, daarna rijdt hij de Ronde van Vlaanderen.

Ook Milan Fretin (Sport Vlaanderen-Baloise) reed zijn eerste Gent-Wevelgem niet uit. De Genkenaar haalde de finale niet en krijgt in Dwars door Vlaanderen een nieuwe kans. Ook geen aankomst voor Kenneth Vanbilsen (Cofidis) die komend weekend de Ronde van Vlaanderen rijdt.

