Robbe Dhondt na Tour du Valromey: “Na de eerste rit stond ik meteen met beide voeten op de grond”

wielrennen junioresTour du Valromey liep voor Robbe Dhondt (18) niet zoals gehoopt. In de openingsrit verloor de pion van Onder Ons Parike vier minuten. Dankzij een derde plek in de slotrit schoof hij in de eindstand nog op naar rang veertien.

Vorig jaar sloot de renner uit Geraardsbergen Tour du Valromey, de Ronde van Frankrijk voor junioren, als dertiende af. Hij nam de trui van beste jongere mee naar huis. Uiteraard trok hij als tweedejaarsjunior, nadat hij op het Europees wegkampioenschap in Anadia vierde eindigde, met steile ambities naar deze vijfdaagse rittenkoers in de Alpen.

“Maar na de eerste etappe stond ik met beide voeten op de grond”, geeft Dhondt toe. “Ik belandde in een verkeerd peloton. Communicatie tijdens de koers is er bij de junioren niet. Door de talrijke demarrages was het bijzonder onoverzichtelijk. Ik had niet door dat er een groep van vijftien voorop reed. Er was niemand van onze ploeg mee, maar de meeste andere teams hadden wel iemand mee. Vandaar dat de vaart er in onze groep volledig uit ging.”

Niet in topvorm

De ploegleiders Guy De Rouck en Guy Vanderbracht bonkten na die eerste rit eens op tafel. “Het was ook voor mij niet eenvoudig om de knop om te draaien”, weet Dhondt. “Door omstandigheden verscheen ik niet in topvorm aan de start van Tour du Valromey. Het Europees kampioenschap was maar één dag. Om daar goed te presteren was mijn conditie goed genoeg.”

Dus zette Dhondt alles op de laatste etappe, een rit over honderd kilometer met 2.400 hoogtemeters en vier beklimmingen van eerste categorie. “Zondag ben ik snel in het offensief getrokken”, vertelt Dhondt. “Toen de groep met de favorieten voorin aanpikte, kon ik meeschuiven. Een Fransman reed nog weg. De streep lag op een klim, we zagen hem voortdurend rijden, maar het gaatje kregen we niet dicht.”

Tweede landgenoot

Dhont werd derde en schoof in het eindklassement nog op naar plaats veertien. Op Emil Herzog, de Duitse eindlaureaat, gaf hij zeven minuten toe. Maxence Place (zesde) is de enige landgenoot die hem voorafgaat. Dhondt kijkt nu uit naar Aubel-Thimister-Stavelot, de prestigieuze UCI-driedaagse die van 5 tot 7 augustus wordt gereden.

Lees ook: meer wielrennen