Robbe Demets, belofte van het jaar, begint zondag in Visé aan zijn traject richting de Spelen van 2028

Voor het eerst kon ook het publiek stemmen. Samen met 24 leden van Judo Vlaanderen, Judo Belgium en Judo Wallonie-Bruxelles. Waarbij het gewicht van de stemmen van deze experten verschillend was. “Enkel de eindlaureaat werd bekend gemaakt, een uitslag niet”, vertelde Robbe Demets. “Vooraf dacht ik dat de kans heel groot was dat ik deze prijs zou winnen. Omdat ik onder de beloften het voorbije jaar de beste resultaten haalde. Want ik veroverde opnieuw medailles op European Cups. Nadat 2021 voor mij een minder goed jaar was, het gevolg van mijn overstap van min-60 naar min-66 kilogram. Het voorbije jaar stond ik bij de U21 in de top tien van de wereld.”

Naar GP of GS

Onder meer dankzij derde plaatsen in Coimbra, Lignano en Nanterre. Intussen is Demets geen U21-judoka meer. Zondag neemt hij deel aan de Open van Visé. “Altijd een pittig toernooi, toch hoop ik er het podium te halen”, ging de West-Vlaming verder. “Aan een podiumplaats in Visé is kwalificatie voor het Europees kampioenschap later dit jaar verbonden. Neen, dat zorgt niet voor extra druk. Half februari ga ik naar de European Open in het Bulgaarse Sofia. Daar kan ik voor het eerst punten scoren voor de wereldranking bij de seniors. Nadien doe ik twee European Cups, onder meer in Sarajevo. Haal ik daar een medaille kan ik naar een Grand Prix of een Grand Slam. Dat is mijn doel dit jaar.”

Spelen 2028

Een interessante uitdaging in het eerste jaar bij de seniors. Zijn einddoel ligt veel verder: de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. “Daar blijf ik bij want de Spelen in Parijs in de zomer van 2024 zijn voor mij niet haalbaar”, besloot Demets. “Gezien ik bij de seniors nog maar van start ga kan ik nooit genoeg punten pakken om mij te kwalificeren voor Parijs. In België sturen ze jonge judoka’s niet zo snel naar de grotere toernooien. In het buitenland doen ze dat vlugger. Inderdaad, dat heeft zeker deels met financiën te maken.”