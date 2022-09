Robbe Decostere zakt met Cercle Brugge na pijnlijk derbyverlies naar laatste plaats: “Te vroeg voor paniek”

Door de blessures van Olivier Deman, Charles Vanhoutte en uiteindelijk ook Thibo Somers was Robbe Decostere het enige jeugdproduct van groen-zwart dat in de Brugse burenstijd aan de aftrap stond. Even voorbij het uur, net na de 3-0 van Casper Nielsen, voerde Thalhammer een dubbele wissel door. Decostere, nochtans één van de beteren bij Cercle, werd samen met de geblesseerde aanvoerder Van Der Bruggen naar de kant gehaald. Gedurende zowat vijf minuten, tot het inbrengen van Christiaan Ravych, speelde Cercle met elf buitenlanders. Dat was geleden van het tijdperk-Paul Clement.

“Ja, ik was best wat ontgoocheld door die vervanging”, kon Decostere moeilijk verhelen. “Ik had immers het gevoel dat ik goed in de wedstrijd zat en mijn tank was zeker nog niet leeg. Maar goed, de trainer beslist. Dat er zoveel Belgen tegelijk gekwetst uitvielen, is brute pech. Want het zijn allemaal ongelukkige blessures. Charles Vanhoutte die slecht neerkomt op zijn heup tijdens de training, Olivier Deman die zich ongelukkig verstapt. Enkel Thibo Somers’ blessure was wedstrijdgerelateerd.”

“Realiteit moeten we accepteren”

De aanvaller moest tegen Zulte Waregem vorige week inderdaad gewisseld worden en kon sindsdien niet meer trainen. Met de komst van leider Antwerp naar Jan Breydel in het vooruitzicht moeten ze bij Cercle stilaan schietgebedjes prevelen voor de terugkeer van een aantal belangrijke pionnen. De rode lantaarn, daar had niemand bij de Vereniging dit seizoen rekening mee gehouden.

“Het is nog te vroeg voor paniek, maar leuk is natuurlijk anders”, zucht Decostere. “Want de zware verliesscore tegen Club gaf volgens mij toch wel een vertekend beeld. Tot aan de 1-0 kort voor de rust gaven wij niks weg en kon Club zelf amper iets creëren. Kort na de rust legde ik de bal goed klaar voor Denkey, die rakelings voorlangs mikt. En meteen volgde de ongelukkige 2-0. Dan brak bij ons de veer. We hebben vandaag geprobeerd te profiteren van het feit dat Club in de omschakeling bij momenten kwetsbaar leek, maar dan moet je natuurlijk wel je kansen benutten.”

Of de pijnlijke klassering straks op het morele front gaat doorwerken, zo ver wil Decostere nog niet denken.

“Voor het voetbal dat we brachten, hadden we zeker drie of vier punten meer verdiend. Maar de realiteit is wat ze is en die moeten we accepteren. Er komen nog een aantal heel moeilijke opdrachten aan, maar ik panikeer nog niet. Want ik blijf het gevoel hebben dat we collectief goeie prestaties leverden. Maar goed, we scoren te weinig, we pakken vermijdbare tegengoals, er zijn al die blessures. We zitten in de hoek waar de klappen vallen, en het komt allemaal een beetje ongelukkig samen.”