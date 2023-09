Robbe Decostere viert entree bij Zulte Waregem met goal en kwalificatie: “Stressy eind van lange mercato”

voetbal tweede nationale B Mollenaar Stig Cools wil tegen Wezel perfect rapport behouden met leider Lille United: “We gaan vol voor negen op negen”

Met een zes op zes is Lille United prima aan de competitie begonnen en als het van Stig Cools afhangt, wordt dat dit weekend op bezoek bij Wezel Sport negen op negen. De Lilse aanvoerder is namelijk geboren en getogen in Mol.