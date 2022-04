Robbe Decostere (Cercle Brugge) wil seizoen mooi afsluiten op Antwerp: “Altijd leuke wedstrijd daar”

Tegen AA Gent stond Robbe Decostere voor het eerst sinds twee maanden opnieuw in de basis bij Cercle Brugge ten nadele van Vitinho. De rechterflankverdediger gaf alles om ook tussen de lijnen een gepast eerbetoon te brengen aan de overleden Miguel Van Damme.

“Makkelijk was dat allerminst”, bekent Decostere. “Miguel was niet enkel een ploegmaat die ik verloor, maar ook een vriend. De grote broer die Charles Vanhoutte en mij onder zijn vleugels nam toen wij in de lente van 2019 bij de A-kern werden gehaald. Het was een zware week voor de match geweest, maar met de prestatie tegen Genk hebben we die toch goed kunnen afsluiten. In de kleedkamer heerste daar trots over, al was er ook wat ontgoocheling. Want er had net iets meer ingezeten in de tweede helft, was de overtuiging bij iedereen.”

Ongelukkig uit het team

Dat hijzelf opnieuw aan de aftrap stond, vond Decostere minder belangrijk.

“Ik heb getracht mijn werk te doen voor de ploeg. Na een goede prestatie in Anderlecht was ik ongelukkig uit de ploeg verdwenen door een blessure tegen Oostende. Ja, ik kom blijkbaar altijd weer boven water, vroeg of laat word je beloond voor je inzet. Eigenlijk had ik al wat vroeger op een nieuwe kans gehoopt, maar dat zijn keuzes van de trainer die je moet aanvaarden. Als ik de balans opmaak van mijn volledige seizoen, mag ik niet ontevreden zijn. Misschien had ik op iets meer minuten gerekend. Maar slecht was deze campagne zeker niet.”

Cercle Brugge zette in ieder geval een serieuze stap voorwaarts, al werd dat niet vertaald in een ticket voor de Europe Play-Offs.

“In Charleroi hebben we het laten liggen, waardoor we sowieso ons lot niet meer in eigen handen hadden. Ook een zege tegen Gent had weinig veranderd, maar nu weten we dat het gedaan is voor ons. Jammer, we hebben alles gedaan om erbij te geraken maar dat is dus niet gelukt. Naar Antwerp trekken we daarom met de intentie om het seizoen op een mooie manier af te sluiten. Op de Bosuil is het altijd leuk spelen, zeker als het publiek er daar gaat achter staan.”

