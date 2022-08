Robbe Decostere (Cercle Brugge) maakt geen drama van nederlaag op Standard: “Te vroeg voor paniek”

voetbal jupiler pro leagueTweede uitwedstrijd, tweede nederlaag van het seizoen voor Cercle Brugge. Het wilde voor de Vereniging nog niet meezitten buitenshuis. In Westerlo werd na het falen de hand in eigen boezem gestoken, op Sclessin was scheidsrechter Erik Lambrechts de gebeten hond. “Zonder die twee vederlichte strafschoppen was het hier een logische 0-0 geworden en dat zou correct geweest zijn”, oordeelde Robbe Decostere.

De rechtsachter was rechtstreeks betrokken bij de fase op slag van rusten waaruit de tweede strafschop van de middag voortvloeide. “Ik werd in de voorafgaande fase foutief uit evenwicht gebracht”, vond de Kortemarkenaar. “Maar de scheidsrechter liet doorspelen, zodat ik verplicht was nog twee keer vol in duel te gaan. De tweede keer kon ik de bal niet meer in ons bezit houden met een sliding en het was zo dat Dönnum in balbezit kon komen. Of er op de Noor nadien een fout werd begaan in de zestien doet dus eigenlijk niet terzake, die spelfase had altijd voordien moeten afgeblazen worden.”



Ook over de eerste elfmeter, een kwartier eerder, uitte Decostere grote twijfels. “Kevin Denkey raakt de bal inderdaad met de hand, maar die werd eerst tegen zijn lichaam aangetrapt. Het reglement is op dat punt toch wel duidelijk, dacht ik. Waarom het dan niet wordt toegepast, is me een raadsel.”

Geen kansen

Decostere was de eerste om te erkennen dat de wedstrijd tussen Standard en Cercle Brugge heel weinig om het lijf had. “Zowel de Rouches als wijzelf gooiden er meteen de beuk in, en dat leidde tot heel veel fouten”, analyseerde de vleugelverdediger. “In die omstandigheden was het moeilijk om tot echte gedragen acties te komen. Wij hadden amper kansen, maar we gaven ook nauwelijks ruimte weg. Alleen toen we in de tweede helft meer risico moesten nemen om onszelf terug in de wedstrijd te knokken, moest onze keeper een paar keer tussenbeide komen. Maar zelfs dan hoefde hij nauwelijks moeilijke reddingen te doen. Dit was zo’n wedstrijd die normaal gezien op een scoreloos gelijkspel zou zijn uitgedraaid. En dat zou ik ook een correcte uitslag gevonden hebben. Twee vederlichte strafschoppen hebben er anders over beslist.”

Met drie punten op negen kampeert Cercle in de tweede helft van de klassering. “Maar daar blijven we heel rustig onder”, besluit Decostere. “Voor paniek is het nu nog veel te vroeg.”

