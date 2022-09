Robbe De Waele bekert met KSV Oudenaarde bij RWDM: “Ik sta verder dan ik had durven denken”

voetbal beker van BelgiëKSV Oudenaarde stond het thuisvoordeel af aan RWDM en bekert zaterdag (19.30 uur) in het Molenbeekse Edmond Machtensstadion. Voor centrale verdediger Robbe De Waele (22) wordt dat een kennismaking met het stadion van de titelkandidaat in de Challenger Pro League (1B).

“In de Ghelamco Arena heb ik met de jeugd van AA Gent eens een onderlinge partij gespeeld”, vertelt de boomlange (1,93 meter) verdediger uit Mariakerke. “Dender en Meetjesland, dat waren tot nog toe de andere echte stadions waar ik speelde. Niet te vergelijken met dat van RWDM. Het zal leuk zijn daar eens te spelen. Uiteraard is het jammer dat we die bekermatch niet in eigen stadion spelen. Ik begrijp de keuze van het bestuur van Oudenaarde wel. De kans is groot dat er in Molenbeek een pak meer toeschouwers zijn.”

Kans gegrepen

Hoewel een vijfde ronde van de Croky Cup op voetballiefhebbers niet echt grote aantrekkingskracht heeft. Voor Robbe De Waele is het speciaal. Hij is nieuw in het nationale voetbal en greep de kans die trainer Stefan Leleu hem bij de start van het seizoen bood. “Ik sta verder dan ik had durven denken”, beweert de student bio-ingenieur. “Centraal achterin is er bij Oudenaarde toch redelijk wat concurrentie. Kevin Gallo en Nicolas Mulliez zijn mannen die op dit niveau heel wat ervaring hebben. Nooit verwacht dat ik aan de competitie zou beginnen. De kans die ik kreeg, heb ik gegrepen. Al is er altijd ruimte voor verbetering.”

Beetje verbaasd

Nadat hij van zijn achtste tot vijftiende de jeugdrangen van AA Gent doorliep, keerde hij terug naar z’n moederploeg Excelsior Mariakerke. Waar hij snel tot het eerste elftal doordrong. Vorig seizoen werd hij door Oudenaarde opgemerkt. “De voorbije jaren was er interesse van ploegen, maar ik vond altijd dat ik bij Mariakerke goed zat”, aldus De Waele. “Ik woon op vijf minuten fietsen van het veld van de eersteprovincialer. Toen Oudenaarde belangstelling toonde, was ik eigenlijk een beetje verbaasd. Ik zit nu in mijn tweede en hopelijk laatste masterjaar bio-ingenieur en aanvaardde de nieuwe uitdaging. Het verschil met eerste provinciale is groot. Bij Mariakerke kreeg ik de tijd om een mindere balcontrole recht te zetten. In tweede nationale krijg je die tijd niet.”

Lees ook: meer voetbal in 2NA