Robbe Claeys, winnaar klimkoers in Vresse, zondag in Memorial Bjorg Lambrecht: “Moeilijk om het verschil te maken”

Claeys deed in de vijfdaagse Ronde van Oost-Vlaanderen al loffelijke pogingen om een rit te winnen of de eindzege te pakken. “Etappewinst was bijzonder moeilijk omdat ik te dicht in het klassement stond”, blikt de Meetjeslander terug. “Aan het einde van de tweede rit in Massemen was ik er dichtbij. Twee kilometer van de streep kon ik een gaatje slaan, maar de sprinters kwamen nog over mij. En in de finale in Merelbeke zette ik vijf kilometer van de streep alles op alles. Jammer genoeg lukte het niet om de eindzege te pakken. Op de parcoursen van de Ronde van Oost-Vlaanderen is het ook moeilijk om het verschil te maken.”