Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Daisel): “Vijfde gelijkspel op rij”

tennis Twee finales, maar geen eindzege voor Gauthier Van Rijckeghem op dubbeltoer­nooi van TC Staden

De 27-jarige in Staden wonende Gauthier Van Rijckeghem is al jaren een topper in ons West-Vlaams dubbelcircuit. Deze 80-punter in enkel- en dubbelspel is een vaste waarde in zowel de West-Vlaamse als nationale masters van het dubbel. Zondag stond hij in zijn eigen club TC Staden twee keer in een dubbelfinale, maar deze keer kwam er geen hoofdvogel voor hem naar beneden.