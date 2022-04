Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Daisel): “Onze laatste match winnen om quasi zeker te zijn van promotie”

“We hebben één puntje meer dan de Tabaksjongens en hebben dus ons lot in eigen handen”, oppert de 21-jarige Robbe Bakelandt, Hoogledenaar en student sport en beweging. “Wervik heeft wel nog twee matchen af te werken en speelt op de slotdag thuis tegen SV Rumbeke. Bij winst hebben we een bonus van vier punten op Wervik en kunnen ze ons niet meer bijbenen. Enkel Rumbeke kan nog naast ons komen maar we hebben een veel beter doelpuntengemiddelde dan onze Rumbeekse buren. Bij winst zondag zijn we dus zo goed als zeker van promotie naar derde nationale en dat zou een grandioos succes zijn voor deze nieuwe club. De fans hebben ook opnieuw de weg naar Schiervelde gevonden zodat het voor iedereen een zegen zou zijn als we volgend jaar een reeks hoger zouden spelen. Voor mij is Schiervelde mijn tweede thuis want ik kon van bij de jeugd van SV Roeselare doorstromen tot in het eerste elftal. Ik mocht zelfs enkele keer proeven van voetbal in 1B en dat was voor mij als jonge speler toch een enorme ervaring. Opnieuw nationaal Roeselaars voetbal op Schiervelde, het zou de beloning zijn voor alle mensen die achter de schermen hard gewerkt hebben om dit nieuwe project tot stand te brengen.”