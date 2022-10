Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Daisel): “Heerlijk om de winnende treffer in de slotminuut te scoren”

Na een vier op twaalf kon SK Roeselare-Daisel best wel eens een thuiszege gebruiken om in de stand een stek in de middenmoot op te eisen. “We wisten dat we met een driepunter thuis tegen Elene-Grotenberge een prima zaak in de stand konden doen”, weet de in Hooglede wonende Robbe Bakelandt, laatstejaarsstudent bachelor sport en beweging. “Vooral na de 0-0 van vorige week thuis tegen Wolvertem-Merchtem moesten we nu tegen Elene-Grotenberge volop voor winst gaan. Maar dat liep niet van een leien dakje. We kwamen twee keer op achterstand zodat er plots opnieuw donkere wolken boven Schiervelde verschenen. Na de rust moesten we dus bij een 1-2-achterstand onze rug rechten en dat hebben we ook in blok gedaan. We maakten snel de gelijkmaker maar pas in de ultieme slotfase kon ik de winnende treffer scoren. We hadden al enkele hoekschoppen bij elkaar gespeeld maar bij die laatste corner stond ik op de goede plaats om die 3-2 binnen te koppen. Mijn eerste goal dit seizoen en een belangrijke want ze levert drie punten op. Een enorme ontlading voor iedereen en zeker ook voor de andermaal talrijk aanwezige fans.”