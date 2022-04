Robbe Bakelandt (SK Roeselare-Daisel) beseft belang van duel met Wervik: “Als we winnen, zijn we nagenoeg zeker van promotie”

“Voor mijzelf is Schiervelde mijn tweede thuis, want ik kon van bij de jeugd van SV Roeselare doorstromen tot in het eerste elftal”, geeft Bakelandt mee. “Ik mocht zelfs enkele keer proeven van voetbal in 1B en dat was voor mij als jonge speler toch een enorme ervaring. Opnieuw nationaal Roeselaars voetbal op Schiervelde, het zou de beloning zijn voor alle mensen die achter de schermen hard gewerkt hebben om dit nieuwe project tot stand te brengen.”

Punt in Rumbeke

Vorig weekend speelde SK Roeselare-Daisel 1-1 gelijk op SV Rumbeke. “Het werd een dubbeltje op zijn kant”, geeft de linksmidden toe. “Na 4 minuten kwamen we al met tien man te staan na de uitsluiting van onze doelman. Het was eventjes schrikken, want we zaten meteen in een heel benarde situatie. Tijdens de rust konden we ons wat herpakken en een 1-0-achterstand nog goedmaken. Onze tweede helft mocht er best zijn en we pakten finaal verdiend toch wel een belangrijk punt. Er zat zelfs nog iets meer in, maar met die puntendeling konden we wel vrede nemen.”