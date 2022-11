Rob Van Der Wilt wil met Voorde-Appelterre tegen Hamme verlies van vorige week uitwissen: “We moeten een reactie tonen”

“Heel veel nieuwe jongens zijn hier toegekomen en dan ben je snel aangewezen op elkaar. Zowel op als naast het veld is snel een goede band ontstaan en zo hebben we elkaar heel makkelijk gevonden. Als ploeg met zoveel nieuwe gezichten meteen de eerste periodetitel pakken, is naar mijn gevoel best uniek. Het toont aan dat de mentaliteit goed zit en ook de kwaliteit aanwezig is. Ik voelde dat trouwens al heel snel aan. In deze ploeg zit echt potentieel om wat moois neer te zetten”, aldus Van Der Wilt.

Focus

Die mentaliteit liet het vorige week wel even afweten. Tegen Wolvertem boekte de fusieclub zijn tweede nederlaag van het seizoen. “Voor de match hebben we het honderd keer tegen elkaar gezegd dat er van decompresie geen sprake mocht zijn en toch is het onder onze huid gekropen. We speelden gewoon een mindere match tegen een laag blok. Het is nu zaak om dat verlies recht te zetten. Je kan geen dertig wedstrijden op hoog niveau spelen, maar tegen Hamme moeten we absoluut een reactie tonen. En neen, we focussen ons niet op Overijse in deze fase van de competitie. De focus ligt louter op onszelf. Hamme is een voetballende ploeg. Dat zou ons veel beter moeten liggen. Ik voel dat de drang wel goed zit en ik ben sowieso iemand die elke match absoluut wil winnen”, geeft Van Der Wilt aan.