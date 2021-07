Rob Schoofs start aan vijfde seizoen bij KV Mechelen: “Topclubs het vuur aan de schenen leggen”

Tennis Drie opeenvol­gen­de halve finales in vrouwen 1 voor Elien Crombez: “Leuk om met de jonge talenten in duel te gaan”

22 juli De 30-jarige Elien Crombez, afkomstig uit Roeselare en nu in Kluisbergen wonend, is al jaren een vaste waarde in het West-Vlaamse vrouwen 1-circuit. Dit jaar werkte deze 100-punter al drie toernooien af en telkens werden de halve finales de terminus. Ook vorige week in TC l’Armorial in De Panne werd ze in de halve finale afgestopt door een te sterke Emeline De Witte.