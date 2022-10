Rob Schoofs (KVM) trekt zondag voor nieuwe topmatch naar ex-club AA Gent: “Efficiëntie in beide rechthoeken moet omhoog”

Voetbal Jupiler Pro LeagueRob Schoofs (28) miste dit seizoen nog geen minuut. In de drie overwinningen die Malinwa nog maar boekte, was de kapitein met een of meerdere doelpunten telkens van goudwaarde. Zondag op bezoek bij zijn ex-club AA Gent gaan Schoofs en co. op zoek naar een driepunter. “We moeten onze momenten grijpen tegen topclubs.”

Nog even terug naar vorig weekend. KV Mechelen-RSC Anderlecht: 1-3. Dat was de bittere realiteit na het laatste fluitsignaal. “Het resultaat had niets te maken met de omschakeling van systeem bij Anderlecht”, aldus Schoofs. “Op enkele fases verdedigden we gewoon niet goed en zo verloren we de wedstrijd. Bovendien vergaten we onszelf aanvallend te belonen. Dat is een beetje het verhaal van de laatste weken.”

Op naar Gent zondag. “Zowel de eerste helft op Club Brugge als thuis tegen Anderlecht hebben we getoond dat we niet zozeer moeten onderdoen voor die topclubs. Al moet de efficiëntie - zowel in het strafschopgebied van de tegenstander als in onze eigen rechthoek - omhoog en moeten we onze momenten grijpen.” 23 keer verdedigde Schoofs de blauw-witte kleuren van de Buffalo’s van 2016 tot ‘17. “Ik ervaar het niet meer als een speciaal duel. Daarvoor ligt mijn periode te ver in het verleden.”

Trainer Danny Buijs schoof dit seizoen al enkele keren met zijn kapitein. Van meest vooruitgeschoven pion op het middenveld ging het naar centrale middenvelder om de voorbije weken - mede door de schorsing van Da Cruz - weer uitgespeeld te worden als aanvallende middenvelder. “Mijn positie op het veld maakt me niet veel uit, het ploegbelang primeert. Ik vind dat mijn niveau wel nog omhoog kan. Bal aan de voet moet ik ervoor zorgen dat we meer open kansen kunnen creëren.”

Slechts twee punten scheidt Malinwa momenteel van de degradatiezone. In zijn eerste seizoen bij Mechelen degradeerde Schoofs meteen met de Maneblussers. “Of deze periode mij daaraan doet terugdenken? Niet echt. Natuurlijk zijn er wel drie zakkers dit seizoen en kijk je wel eens naar het klassement. Maar als ik ons zie voetballen en zie welke kwaliteiten er in deze kern zitten, maak ik me geen zorgen.”

