Rob Schoofs (KVM) na gelijkspel tegen Zulte Waregem: “We kunnen onszelf weinig verwijten”

Het ging snel Achter de Kazerne. Vier goals in het openingskwartier - alsjeblieft. KV Mechelen had na amper zeven minuten al een 2-0-voorsprong te pakken. Vooral het tweede Mechelse doelpunt zal bijblijven. KV verschalkte Zulte Waregem met een atypische hoekschop. Terwijl de bezoekers hun posities nog innamen, passte Schoofs snel naar Mrabti, die Walsh liet scoren.

“De Bock kwam naar mij om te vragen of alles oké was, want hij had me net tegen de cornervlag geduwd”, vertelde Schoofs met een brede grijns. “Daardoor was er ruimte in zijn rug. Kerim stond alleen en ik kon snel spelen. We hebben weinig grote gasten, zoals zij wel hebben met bijvoorbeeld Gano en Seck. Hoekschoppen is voor ons dus wat moeilijk. Dan moesten we hen maar op deze manier verschalken, hé.”

Enig minpunt: Malinwa gaf zijn bonus ook snel weg. Zulte Waregem legde in minuut 16 de uiteindelijk 2-2-eindstand vast. Schoofs: “We incasseerden die twee tegengoals te snel. Telkens op hoekschop, ja. Zij hadden meer lengte. We hadden genoeg kansen om het af te maken, maar lieten na nog te scoren. In de tweede helft hadden we het ook moeilijker om Essevee uit verband te spelen.”

De Camargo: “100ste goal komt wel”

Igor de Camargo (38) mocht in het slot invallen. ‘t Was pas de tweede wedstrijd dit seizoen waarin hij in actie kwam. “Hoe ik me voel bij die invalbeurt? (stilte) Ik moet even nadenken. Iedereen weet dat ik al lang wachtte om mijn kans te krijgen. In vijf minuten is het moeilijk om iets te doen. Jammer dat ik geen bal heb gekregen om af te werken.” De Camargo zit aan 99 doelpunten in eerste klasse. De jacht op z'n honderdste gaat verder. “Die komt nog”, grijnsde de Braziliaanse Belg.

Toen De Camargo inviel, werd hij fel toegejuicht door het Mechelse publiek. “Iedereen weet dat ik mezelf voor honderd procent geeft. Ik wil altijd op het veld staan. Het doet deugd dat de fans me zo toejuichten. Dat wil zeggen dat ik het toch al goed heb gedaan hier. En dat wil ik nog altijd doen, maar dat hangt niet van mij af."

