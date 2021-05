Rob Schoofs en KV Mechelen pakken leiding in Europe Play-offs: “We gaan vol onze kans”

We vallen in herhaling: wéér was Nikola Storm de matchwinnaar voor KV Mechelen. De flankaanvaller miste in de tweede helft bij een 0-1-stand nog dé kans op de dubbele voorsprong, maar scoorde enkele minuten later dan toch. Doelpunt nummer 8 in 5 matchen voor hem. “Nikola is on fire. Hij doet het geweldig”, glimlachte Rob Schoofs tijdens de persconferentie. “Hij was altijd dreigend, maar nu gaan de ballen ook binnen. Al onze aanvallers spelen overigens bijzonder goed. Dat is belangrijk als je wil meedoen voor de prijzen. Ik hoop dat Niko en co hun vorm nog een dikke week aanhouden.”