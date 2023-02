Rob Nizet en Lommel SK verliezen nipt bij Standard Luik 16: “Konden onze kansen niet verzilveren en dan krijg je deksel op de neus”

In het eerste kwartier kreeg Lommel SK in een praktisch leeg Sclessin een drietal open doelkansen om de score te openen tegen de jonge Rouches. Die kansen werden de nek omgewrongen en na een blunder van doelman Ivezic kon een lepe Buksa profiteren. Daarna kregen de Noord-Limburgers nog voldoende kansen op de gelijkmaker, maar het werd een pijnlijke nederlaag bij de start van de Relegation Play-offs.

Gelukkig waren er ook lichtpunten met sterke prestaties van de jonge nieuwkomers Antef Tsoungui en Rob Nizet.

“We schoten sterk uit de startblokken”, stelde Rob Nizet, geboren in Banjul de hoofdstad van Gambia, maar het grootste stuk van zijn leven doorgebracht in Sint-Truiden. “Na twee minuten kwam Caué in de kleine rechthoek. De Luikse doelman Epolo had een knappe voetreflex in huis. Na tien minuten kon Talvitie zich knap doorzetten en zijn knal werd gekeerd door Traoré. Op het kwartier onze derde grote kans langs Vancsa, maar hij kon van dichtbij het leer niet controleren.”

“Halverwege de eerste helft kwam pas de eerste dreiging van SL 16 met een knal van Ghalidi. Gelukkig sprong Tsoungui onze doelman bij. In de slotfase van de eerste helft konden we nog dreigen langs Vancsa, maar we zochten de kleedkamers op met een brilscore.”

Deksel op de neus

“Wie de kansen niet kan verzilveren krijgt het deksel op de neus", vervolgt de 20-jarige talentrijke linkervleugelverdediger, die een sterke wedstrijd speelde. “Na een hoekschop ging doelman Ivezic onder de bal door en Buksa kon afwerken. De Rouches dodelijk efficiënt. Ivezic zat na afloop in zak en as, maar we mogen onze doelman niet met de vinger wijzen. We hebben als team onze kansen niet afgemaakt. Een pijnlijke nederlaag, die we moeten rechtzetten komende vrijdag met de komst van Dender.”

Van Lecce naar Lommel

“Toch ben ik blij met mijn komst naar Lommel. Al had ik zeker liever in de Promotion Play-offs gespeeld. Ik speelde in het verleden bij de jeugd van Anderlecht. Trok naar Norwich om daar bij de U21 te spelen en leerde veel bij in Lecce. Ik had echter nood aan speelminuten en hier in Lommel wil ik mijn kans grijpen. Het is een fantastische club en ik voel mij hier in mijn sas. Natuurlijk wil ik ook proeven van een overwinning en dus moet Dender het kind van de rekening gaan worden”, besluit Truienaar Nizet.

Hoofdblessure De Busser

Doelman Jari De Busser kreeg vrijdag een bal tegen het hoofd en moest na het nemen van een scan verstek geven vanwege het hersenschuddingsprotocol. De Busser is waarschijnlijk tien dagen out. Bavo Coenen (22) zat in Luik op de bank.

SL 16: Epolo, Mawete (46' Thiago), Calut (70' Duplus), Traoré (84' Diallo), Diaw (70' Dodeigne), Berberi (60' Brrou), Kuavita, Ziani, Banse, Ghalidi, Buksa.

LOMMEL SK: Ivezic, Tsoungui, Neven, Amankwah, Nizet, Pierrot, Talvitie (70' Mijovic), Thordarson, Vancsa (70' Granell), Caué (84' Kadiri), Martinez.

DOELPUNT: 51' Buksa (1-0).

GEEL: Nizet, Talvitie, Thiago, Diallo.

SCHEIDSRECHTER: Allaerts.

TOESCHOUWERS: 100.