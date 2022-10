Rob Deblock wil hertekend De Panne in derde provinciale houden: “Moesten onszelf heruitvinden”

“Het heeft wat langer geduurd dan waar we op hoopten, maar deze driepunter kunnen ze ons niet meer afpakken”, glimlacht T1 Rob Deblock. “Het klopt dat de eerste wedstrijden van het seizoen moeizaam verliepen. Al zijn er verzachtende omstandigheden. Zo moesten we onszelf wat heruitvinden na het vertrek van drie bepalende spelers. Aanvoerder Nicolas Plateeuw hing zijn voetbalschoenen aan de wilgen. Zijn vervanger Wout Deruytter is een waardige opvolger, maar in de voorbereiding had hij herexamens en was hij ook even op reis. Dat vertraagde zijn integratie en aanpassing.”

“We verloren onze topschutter Dayne Clarebout, die vorig seizoen twintig keer scoorde, aan eersteprovincialer SV Diksmuide. Voorts kreeg Lenny Dolfen een jaar schorsing voor een rode kaart die hij opliep in de voorbereiding. Dat zijn drie cruciale basisspelers die niet meer beschikbaar zijn. De voorbije weken was het moeilijk om naar een type-elftal toe te werken, omdat er altijd wel iemand afwezig of geschorst was. Tegen Proven vielen de puzzelstukjes echter in elkaar.”

Geen uitzinnige taferelen

De Panne ging nochtans met een achterstand de kleedkamer in tegen Proven. “Ze scoorden met een weergaloze volley op een snelle omschakeling”, vervolgt de coach. “In de rust veranderde ik echter niet veel aan mijn plannen en pepte ik mijn spelers op. We scoorden al snel op een strafschop en bleven de bal opeisen. We verdedigden elke morzel grond en op mentaliteit scoorden we nog twee doelpunten. De sfeer was uitgelaten na het laatste fluitsignaal, maar omdat mijn spelers zodanig veel energie verbruikt hadden, waren het geen uitzinnige taferelen. Ze waren te moe om luid te roepen of om uitbundig te vieren. We beseffen ook dat één overwinning niet voldoende is. Er zullen er nog moeten komen als we vlot het behoud willen afdwingen.”

Kelderkraker

Een belangrijke wedstrijd in die strijd om het behoud vindt dit weekend plaats in Kruiseke, dat ook vier punten telt en mee op de laatste plaats staat. “Met een strakke organisatie en dezelfde mentaliteit als tegen Proven kunnen wij tegen elke ploeg punten pakken”, besluit Deblock.

