Rob Baecke (SVK Maldegem) voor de topper in Destelbergen: “Favorietenrol is dit jaar niet voor ons weggelegd’

“Het is moeilijk om uit te leggen maar om een of andere reden zijn we naar mijn gevoel te weinig gewapend om echt de favorietenrol te mogen opeisen. Misschien vertelt de wedstrijd tegen Assenede ons wel wat. In de eerste helft waren we de betere ploeg. Coach Philibert wees erop dat we voor een moeilijke tweede helft stonden en dat het zaak was om de duels te blijven winnen. Jammer genoeg zakten we weg in de tweede helft en moesten we ons met een gelijkspel tevreden stellen. Dat puntenverlies was zeker niet ingecalculeerd, maar we moeten er wel de lessen uit trekken.”