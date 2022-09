Roan Buyl wint in Zwevezele: “Eerste zege als junior doet veel deugd”

De Jonge Rakkers uit Vollezele zijn een kleine, familiale club. Overwinningen worden er gekoesterd, zeker als dat in de al wat oudere leeftijdscategorieën gebeurt. De winst van Roan Buyl in Zwevezele is dan ook een opsteker voor het team. Roan Buyl bevestigt. “In het begin van de koers kon een groepje wegrijden en één minuut voorsprong nemen. Stilaan kwam er reactie in het peloton. Aanvankelijk probeerde ik samen met een renner van Avia de kloof te dichten, maar uiteindelijk ontstond er een kopgroep van negen vluchters. Twee renners moesten op het einde afhaken. In de laatste kilometer was er nog een uitval van Lukas Courtens. Ik kon aanpikken. De verschillen bleven beperkt. Lukas zou uiteindelijk nog derde worden. De eerste zege als junior doet veel deugd. Het is niet mijn allereerste overwinning. Vorig jaar won ik bij de nieuwelingen in buurgemeente Herne.”

Transfer

Voor de Jonge Rakkers heeft de winst van Roan Buyl een keerzijde. Als opleidingsploeg moet men ermee leven dat renners die goed presteren, in het oog komen van grote ploegen. Dat is nu niet anders. Roan Buyl verduidelijkt. “Het koersen zit bij ons in de familie. Nonkel Bart en nonkel Patrick hebben vroeger competitief gekoerst, mijn papa deed dat bij de wielertoeristen. Nooit heb ik een andere sport gekend. Op mijn tiende tekende ik mijn eerste vergunning. Dat was bij de Jonge Rakkers. In die acht jaar heb ik de club nooit verlaten. Ik zat daar ook prima, ook al omdat het in de buurt is. Volgend seizoen wil ik een nieuwe stap zetten. Daarom trek ik naar Isorex. Die overgang moet me toelaten om meer interclubs af te werken. Als renner ben ik een allrounder. Ik ben geen specifieke klimmer of sprinter, maar kan van alles wel een beetje. De komende weken hoop ik mijn vorm verder te kunnen etaleren.”