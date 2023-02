Roald Piqueur en Ghent Gators staan voor debuut in BNL Football League: “Grote uitdaging, maar de goesting is groot”

“Deze competitie is ontstaan met het idee om de sterkste clubs van Vlaanderen en Nederland samen te brengen”, legt hoofdcoach en voorzitter Roald Piqueur uit. “Brussel en Limburg, die de voorbije jaren de sterkste ploegen uit onze regio waren, zochten een nieuwe uitdaging. Het is jammer dat er met Amsterdam nog maar één Nederlandse ploeg mee in de dans springt, want vorig seizoen maakten ook nog Groningen en Hilversum deel uit van de BNL. Die haakten echter wegens verschillende redenen af: financieel is het een inspanning voor die ploegen, maar ook fysiek, want ze spelen ook nog mee in hun nationale competitie. Met acht matchen, plus nadien nog de play-offs, krijgen we in deze hernieuwde competitie echter een mooi programma voorgeschoteld.”