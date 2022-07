Ritwinst en puntentrui voor Thomas Vuerinckx in de Martinusprijs

Wielrennen juniorenMet zijn overwinning in de zaterdagrit in de Martinusprijs in Kontich, pakte Thomas Vuerinckx zijn derde zege van het seizoen. De junior uit Aarschot was de beste in een massasprint. Na zijn overwinning mocht de Brabander ook de groene puntentrui aantrekken. Op zondag stonden er nog een individuele tijdrit en een rit in lijn op het programma. Daarin kwam de groene trui van Vuerinckx niet meer in gevaar.

De Martinusprijs of de Vierdaagse van Kontich is een sterk bezette internationale wedstrijd voor junioren. De proloog, een ploegentijdrit, ging op donderdag naar het Avia-Rudyco Cycling Team. Dat vertaalde zich ook in het klassement waarin Steffen De Schuyteneer de leiderstrui mocht aantrekken. De Oost-Vlaming leek op weg naar de eindwinst maar op zaterdag kwam hij in de laatste kilometer ten val met een gebroken pols als gevolg. Ploegmaat Mauro Cuylits nam de leiderstrui over en hij kroonde zich zondagavond tot winnaar.

Massaspurt

De winst in de derde rit was voor Thomas Vuerinckx. De wedstrijd bleef lange tijd op slot. Een paar aanvalspogingen werden in de kiem gesmoord waarna het peloton zich aanbod voor een massasprint. Vuerinckx was daarin de snelste. “Er waren een paar ontsnappingen, maar die hielden geen stand”, vertelde Vuerinck aan Cyclingsite. “De hoge snelheid was zeker een reden waarom er niemand kon wegrijden. Het werd uiteindelijk een sprint waarin het zaak was om goed gepositioneerd te zijn. Mijn ploegmaat Robbe Geudens heeft prima werk geleverd.”

In de slotkilometer was er nog een massale valpartij waarvan leider De Schuyteneer het belangrijkste slachtoffer was. Vuerinckx zat aan de goede kant van de weg en bleef recht. “Ik werd perfect gepiloteerd en heb het uiteindelijk nog kunnen afmaken.”

Dankzij zijn overwinning mocht de Aarschottenaar ook de groene trui aantrekken. Die kwam op zondag nog even in gevaar nadat Vuerinckx in de tijdrit pas 32ste werd. Leider Cuylits won de tijdrit en pakte 30 punten waardoor hij tot op één punt van Vuerinckx naderde. In de slotrit, die naar Alfred Kongstad ging, stelde hij zijn puntentrui veilig.

