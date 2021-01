Ritchie De Laet na de zege van Antwerp op Gent: “Blij dat Faris niet met links schoot”

VOETBAL 1A Sulayman Marreh (AA Gent) krijgt kansen onder coach Vanhaeze­brou­ck: “Ik hoopte er allang op”

19:20 Na de revival in de eerste weken onder Hein Vanhaezebrouck zit AA Gent stilaan opnieuw in het slop. Ook tegen Antwerp bleef het zonder punten achter. Voor Sulayman Marreh (25) was de terugkeer van Hein alvast een godsgeschenk. Na maanden zonder minuten op zijn beste positie - hij moest eens depanneren in de defensie - stond hij zowel tegen Beerschot als Antwerp in de basis. De Ghanees kan zich eindelijk opnieuw voetballer noemen.