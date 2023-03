Rita Berlaar is eerste kampioen van het land na winning goal van afscheidnemende Michael Lauwers in slotminuut: “Een memorabel moment”

Voetbal vierde provinciale DOnder het motto ‘de laatste minuut is zo goed als de eerste’, kroonde Rita Berlaar zich op het veld van Hombeek tot eerste kampioen van het land. Invaller Michael Lauwers (35) verloste de bezoekers in de slotminuut met een halve omhaal en dat in zijn laatste seizoen als voetballer. Met negentien punten voorsprong kan Rita Berlaar niet meer worden bijgehaald in de stand en pakt het oververdiend de titel.

“Hiervoor doe je het als voetballer”, aldus matchwinnaar Lauwers. “Een memorabel moment. We waren de betere ploeg, maar de bal wilde er niet in. Helemaal op het eind kwam de bal mijn richting nog uit en pakte ik uit met een halve omhaal. Een soort alles -of- niets poging die ons de titel opleverde. (lacht) Dat ik er aan het einde van het seizoen mee stop, maakt dit natuurlijk extra speciaal. Dit is er eentje voor de geschiedenisboeken.”

Eerste van het land

Een mening dit ploegmaat Robbe Verstrepen deelde. “Dit is een fantastisch gevoel”, zegt hij. “Dat we de eerste kampioen zijn van het land, maakt het extra speciaal. Maar het was een moeilijke wedstrijd. Zoals voorspeld zat de stress in de benen en niemand durfde echt risico’s in zijn spel te leggen. Bang om dat ene foutje te maken dat ons een tegengoal zou kosten. Er waren uiteindelijk kansen aan beide kanten. Hombeek had zeker op voorsprong kunnen klimmen, maar gaandeweg namen wij over.”

Karatetrap

“In de tweede helft probeerden we iets meer druk te zetten, maar bleef het toch een nerveuze bedoeling. Al vond ik wel dat we op conditioneel vlak sterker waren. Zo bleef het spannend tot het laatste moment. Letterlijk. (lacht) We kregen een vrije trap rond de zestien waarbij de bal tot twee keer toe weer in de box werd gedropt. Bij de laatste poging haalde Michael uit met een soort karatetrap en verdween de bal in doel. Een enorme ontlading en niemand die ik het iemand meer gun dan Michael. Hij loopt hier al tien jaar rond en kent niet zijn makkelijkste seizoen. Dat net hij het dan ook afmaakt, is ronduit geweldig.”

“Nu gaan we een feestnacht in. Er was veel volk naar Hombeek afgezakt om ons te steunen en dat feestje zetten we verder in ons supporterscafe. Er zullen ongetwijfeld nog veel vaten bier vloeien.”

