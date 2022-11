Rita Berlaar buigt met tien man achterstand om tegen Wavria B (3-4) en pakt periodetitel: “We willen weg uit vierde provinciale”

voetbal vierde provinciale DRita Berlaar pakte zondag de eersteperiodetitel dankzij een felbevochten 3-4-zege tegen Wavria B. De bezoekers klommen wel op voorsprong, maar tien minuten voor tijd keken ze tegen een 3-2-achterstand aan én werden ze tot tien man herleid. Game over ? In geen geval, want Berlaar wist nog twee keer te scoren en pakte prompt de eersteperiodetitel.

“En toch speelden we niet onze beste wedstrijd”, zegt Rita Berlaar-coach Sven Verschoren. “De voorbije weken scoorden we vlot en voetbalden we een mooie marge bij mekaar. In Wavria lukte dat, net zoals vorig weekend, veel minder goed. Nochtans hadden we in het eerste kwart van de wedstrijd enkele goede kansen om de score hoger te laten oplopen dan 0-1. Op slag van rust slikten we de gelijkmaker en toen heb ik de groep gewaarschuwd om scherper te zijn voor doel. Zo niet zou ons een moeilijke middag wachten en dat bleek ook.”

Risico’s

“We kwamen niet goed uit de kleedkamer en Wavria deed het zeer degelijk met de wapens die het heeft. Het speculeerde op de tegenaanval vanuit een stevige organisatie en werkte zijn mogelijkheden af aan 80 à 90 procent. Toen we uiteindelijk op achterstand kwamen, besloten we om risico’s te nemen en dat loonde. Plots voetbalden we weer kansen bij mekaar die dit keer wel werden afgewerkt en dan win je met 3-4.”

Puntenkloof

En zo boekte Rita Berlaar al zijn elfde zege in twaalf wedstrijden. De kloof met eerste achtervolger Peulis bedraagt inmiddels al elf punten en zo lijkt de weg naar de titel open te liggen. Maar Verschoren houdt zijn ploeg liever nog wat met de voeten op de grond.

“We speelden al veel goede wedstrijden en voorlopig winnen we ook na mindere prestaties”, weet hij. “Dat je zo kampioen wordt? (lacht) Dat wordt gezegd, maar ik bekijk het van week tot week. Iedereen kijkt naar de voorsprong op Peulis, maar Hooikt B telt een match minder. Zij kunnen naderen tot op 9 punten en wij spelen nog tegen Peulis voor de winterstop. Als het dan wat tegenzit, en we gáán nog matchen verliezen, kan de kloof plots kleiner zijn. Tegelijkertijd kan de kloof ook groter worden, maar dat is dus koffiedik kijken. Daarom zeg ik dat we best niet op de zaken vooruit lopen. Sporting Mechelen is onze eerstvolgende opdracht en daarna hebben we een weekje vrij. Dan weten we waar we staan voor de clash met Peulis.”

Promotie

“De promotie is wel een doel ja. In dat opzicht was de periodetitel pakken een eerste doelstelling. Vorig seizoen liepen we maar net de eindronde mis en dat was een ontgoocheling. We willen weg uit vierde provinciale. Rita Berlaar is als club klaar om een reeks hoger te spelen en ook de spelersgroep is aanwezig om dat te realiseren. Voortwerken is de boodschap en dan zien we na Nieuwjaar wel welke ambitie we mogen koesteren.”

