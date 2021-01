Rino Vanhooren en Warre Van Damme zijn klaar voor EK: “Voorbereiding verliep vlot, alles is mogelijk”

ShorttrackBruggelingen Rino Vanhooren (24) en Warre Van Damme (18) komen eind deze week in actie in Gdansk. In die Poolse havenstad vindt van vrijdag tot en met zondag het EK shorttrack plaats. Wij blikken met beide shorttrackers vooruit.

Met welke ambities gaan jullie van start op het EK?

Rino: “Op mijn individuele afstanden zal ik tevreden terugkijken met een plaats in de top twaalf. Vorig jaar was mijn beste resultaat een vijftiende plaats. Ik wil dat dit jaar graag overtreffen. Natuurlijk zijn er heel veel factoren die er dit jaar bijkomen, zoals het gebrek aan wedstrijdritme. Daarnaast is het ook moeilijk in te schatten hoe goed de tegenstanders schaatsen aangezien de afgelopen vier Wereldbekers afgelast waren. Voor de relay mik ik op een plaats in de top zes. We staan niet met ons A-team aan de start, maar we zullen er alles aandoen om toch zo hoog mogelijk te geraken.”

Warre: “Dit EK is voor mij vooral een kans om eens te proeven van wedstrijden in het seniorencircuit. Ik heb de kans gekregen om mee te rijden op dit EK omdat Pétré en Dewagtere zich blesseerden op training. Ik neem enkel deel aan de relay. Welke resultaten we kunnen halen met de relay vind ik moeilijk inschatten. Ik ken de tegenstanders vooral van op livestream of vanuit de tribune, wat niet hetzelfde is als er echt tegen schaatsen. Ik weet dat het originele doel, met de vertrouwde aflossingsploeg, een medaille halen was. Niets is onmogelijk in shorttrack, dus ik wil ook met dit team strijden voor dit doel en daar zo dicht mogelijk bij eindigen.”

Is het moeilijker toeleven naar zulke wedstrijden door corona?

Warre: “We hebben in België het geluk dat we op de ijsbaan in Hasselt van Sport Vlaanderen kunnen blijven trainen. Mits het toepassen van strenge coronamaatregels kunnen wij ons normale trainingsschema afwerken in tegenstelling tot sommige andere landen. Het was wel moeilijk om altijd de moed erin te houden en te trainen zonder echte vooruitzichten. Dit is voor velen de eerste wedstrijd. In het begin van het seizoen is er bijna niets geweest om naartoe te werken. Het team hangt goed aaneen en we vonden samen wel steeds de motivatie terug. Nu kunnen werken naar dit doel was dus wel fijn na een lange periode zonder wedstrijden.”

Rino: “Onze voorbereiding is inderdaad vlot verlopen en hebben we op zich weinig last gehad van corona. Het moeilijkste is het gebrek aan evaluatie. Zolang er geen wedstrijden zijn, weet je eigenlijk nooit of je echt goed bezig bent. We hebben wel veel tijd gekregen om aan onze technische punten te werken en deze te perfectioneren.”

Hoe zit het met het vertrouwen?

Rino: “Ik heb er best wel vertrouwen in dat ik dit weekend goed zal presteren. Ik heb stappen in de juiste richting gezet en ben klaar voor een wedstrijd van niveau. Natuurlijk is shorttrack een heel onvoorspelbare sport. Alles kan gebeuren, dus de resultaten zijn niet altijd waar je op hoopte, maar het gaat er vooral over hoe ik mijn ritten schaats en zolang ik mijn hoofd erbij hou, dan ben ik zeker dat ik mooie races zal laten zien.”

Warre: “Als jonge snaak is het voor mij de ideale kans op ervaring op te doen. De voorbije weken gingen de trainingen heel goed. Ik hoop dit ook te kunnen tonen op wedstrijd. Afgelopen jaar zette ik mooie stappen, maar ik heb dit nog niet kunnen bewijzen op wedstrijden. Ik weet dat ik niet de snelste van het team ben, dus ik zal vooral de schade beperkt moeten houden. Ik heb zelfvertrouwen, weet wat ik kan en zal er alles aan doen om het team zo optimaal mogelijk te helpen. Ik heb ook vertrouwen in de aflossingsgroep. We kennen elkaar goed en weten wat er ons te wachten staat. Ik vertrouw erop dat we ook met dit team kunnen tonen waar België staat.”

