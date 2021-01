Rino Vanhooren en Warre Van Damme na EK: “We deden wat we moesten doen en mogen tevreden zijn”

“Tijdens de voorafgaande trainingen op locatie ging alles zeer goed en waren we duidelijk klaar voor de wedstrijd”, doet Rino Vanhooren het verhaal. “Over het algemeen was de eerste dag - de qualifiers - niet top voor mij. Er zat meer in. De 1500m was geen eenvoudige starter en mijn loting was geen cadeau, maar ik heb mij toch kunnen plaatsen voor het hoofdprogramma. Hierbij was mijn top 21 verzekerd.”

“Voor de 500m kreeg ik opnieuw een heel zware rit voorgeschoteld. Een kwalificatie zat er jammer genoeg niet in. Ik heb wel een persoonlijk record geschaatst van 41"965. Op de derde afstand, 1000m, heb ik me niet kunnen plaatsen. Vervolgens gingen wij met de relay vlotjes door naar het hoofdprogramma en was de top acht van Europa verzekerd.”

Goede ritten geschaatst

“Tijdens dag twee won ik mijn 500m ranking races zonder veel tegenstand en werd daarmee 26ste. De 1500m halve finale was een drukke rit en die reed ik volgens mij goed. Met een vierde plaats kon ik mij plaatsen voor de B-finale, wat een heel drukke rit was met veel inhaalacties. Ik kwam als vijfde over de meet, goed voor een twaalfde plaats op de 1500m. De relay halve finale was er eentje die in de benen beet. Italië legde vanaf het begin het tempo hoog. We streden tot het laatste, maar we finishten als derde, wat goed was voor de B-finale op zondag.”

“Op dag drie reed ik de ranking finale 1000m samen met teamgenoot Gert-Jan Goeminne. Deze rit domineerden we samen. Ik werd 21ste en Gert-Jan 22ste. In totaal waren mijn prestatie over de drie individuele afstanden goed voor een negentiende plaats. Ik schaatste goede ritten, enkel zaten de lotingen van de ritten niet mee, waardoor het resultaat wat minder is. Over het algemeen mag ik tevreden zijn. Op B-finale 5km relay schaatsten we met het team overtuigend en wonnen we. Dat was goed voor een vijfde plaats”, besluit Vanhooren.

“Ik kan terugblikken op een zeer mooi weekend”, vult Warre Van Damme aan. “Ik kreeg de kans om drie keer mee te mogen rijden, zowel in de reeksen, als in de halve finale en de finale. De relay is altijd een heel wisselvallige koers waarin er ongelooflijk veel kan gebeuren. Het is dus heel belangrijk om zo weinig mogelijk fouten te maken en stabiel te rijden. Dat hebben we gedaan. Ik merkte wel dat dit mijn debuut was bij de seniors, want alles ging zeer snel. Maar ik heb goed mijn mannetje kunnen staan en heb niet afgegeven.”

“De andere jongens hebben me ook zeer goed geholpen waar mogelijk en zo vormden we samen een sterk team dat een mooie prestatie heeft neergezet. We behaalden een mooie vijfde plaats door de B-finale te winnen. We mogen hier tevreden mee zijn, want ik denk dat we in deze omstandigheden kunnen toegeven dat de eerste vier teams sterker waren. We deden wat we moesten doen en ik ben blij met wat ik heb kunnen doen voor het team”, besluit Van Damme.