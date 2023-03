Rino Vandromme (GP Jean-Pierre Monseré): “Met zeven teams uit de World Tour mogen we niet klagen”

wielrennen profsCaleb Ewan, de Australische sprinter van Lotto Dstny, is dé blikvanger in de Grote Prijs Jempi Monseré. Deze 1.1-wedstrijd start zondag in Ichtegem en maakt aankomst in Roeselare. Voor het eerst langs het kanaal (Kaaistraat).

Die verhuis heeft te maken met de inbreng van Maselis, leverancier van graanproducten voor de voedingsindustrie. “Met Maselis hebben we een akkoord voor vijf jaar”, verduidelijkt organisator Rino Vandromme. “Inderdaad, dat schenkt ons een beetje zekerheid, maar we moeten op financieel vlak toch blijven opletten. Langs het kanaal hebben we wat meer plaats dan in de buurt van het station. We hebben er ook een lange rechte lijn. De laatste echte bocht ligt op ongeveer één kilometer van de aankomstlijn.”

Sterk Lotto Dstny

Met Soudal-Quick.Step, Intermarché-Circus-Wanty, Alpecin-Deceuninck, DSM, Jumbo-Visma, Arkéa Samsic en Cofidis komen zondag om 10 uur zeven teams uit de World Tour aan de start. “Voor een koers categorie 1.1 mogen we met zeven World Tourploegen zeker niet klagen”, gaat Vandromme verder. “In deze periode hebben we concurrentie van drie grote wedstrijden. Zaterdag is er Strade Bianche, zondag start Parijs-Nice en maandag Tirreno-Adriatico. Met Caleb Ewan als deelnemer kunnen we uitpakken. De Australiër staat al lang op de deelnemerslijst. Lotto Dstny komt met een sterke ploeg aan de start.”

Opvolger De Lie

Soudal-Quick.Step rekent op de snelle benen van de Brit Ethan Vernon, dit jaar al goed voor twee zeges. Thuisrijder Jordi Warlop maakt ook deel uit van de selectie van het team. “Andere interessante namen op de voorlopige deelnemerslijst zijn Hugo Hofstetter, Sam Welsford en Luca Mozzato”, weet Vandromme. “Op Ewan na hebben we geen hele grote vedetten. Dat daags voor de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré de Grote Prijs Claudy Criquielion wordt gereden is geen slechte zaak. De meeste teams die daar starten rijden ook bij ons. Iedereen verwacht een massaspurt. Daar is niets mis mee, maar als ze echt willen, kunnen ze koers maken. Want draaien en keren, de kasseien van de Lookhuisstraat in Ichtegem, er zijn toch wat elementen die de wedstrijd lastiger maken. Toen Arnaud De Lie vorig jaar won bestond de eerste groep uit slechts een dertigtal renners.”

Lees ook: meer wielrennen