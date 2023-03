Rino Vandenbulcke en Merkem zitten op eindrondekoers, maar: “We botsen op de limieten van onze club”

“We zijn zelf wat verrast dat we het zo goed gaat”, grinnikt T1 Rino Vandenbulcke. “Onze huidige derde plaats, zes speeldagen voor het eind, is onverhoopt, maar wel een mooie beloning voor mijn spelersgroep. Er lopen hier geen moeilijke jongens rond. Ik moet het rooien met een kleine kern, maar ze hangen goed aan elkaar. Er is een grote luisterbereidheid op training, waar we wekelijks ons uit de naad werken, om er in het weekend te staan. Dan zetten we een vooral een stevig blok op, om vanuit die organisatie de bal naar de overkant te krijgen.“

“Om deze derde plaats te bemachtigenhebben wij overigens een uitzonderlijke prestaties moeten neerzetten. Integendeel: met dertien zeges, zeven nederlagen en vier gelijke spelen sta je in de meeste andere competities lager gerangschikt. In onze reeks is er echter een zeer brede middenmoot, die loopt van de tweede plaats van Komen-Waasten tot de twaalfde plaats van Proven. Competitieleider Hooglede, dat twintig punten voorsprong telt op ons, steekt er met kop en schouders bovenuit.”

Promotie niet aan de orde

Merkem zit op die manier wel op eindrondekoers. “Er gaan veel meningen de ronde, maar het bestuur van Merkem heeft eigenlijk de ambitie niet om te promoveren”, verklapt de oefenmeester. “In een recent verleden kwam deze club al eens uit in tweede provinciale, maar dat bleek een grote stap. Met het huidige budget is het moeilijk om op dat niveau een competitieve ploeg samen te stellen. Onze kern is nu al aan de krappe kant. Met amper drie jeugdploegen kunnen wij ook amper teren op een vruchtbare jeugdwerking. Op dit moment is promoveren dan ook niet aan de orde, al zullen we het wel een eer vinden om in die eindronde te spelen.”

Topper

Leider Hooglede wacht dit weekend Merkem op. “Thuis verloren we met 2-3, toen ze scoorden na een dubieuze fase, waarin wij stopten met voetballen omdat een bal duidelijk over de zijlijn ging, terwijl zij zich van den domme hielden en verder speelden. Vervolgens scoorden ze ook nog op een hoekschop en een laat toegekende strafschop. Kwalitatief zijn ze een pak beter dan ons en thuis hebben ze nog geen enkel punt verloren, maar ik acht ons niet kansloos, als we de boel achterin gesloten kunnen houden”, besluit Vandenbulcke.

Derde provinciale B: Eendracht Hooglede – Merkem Sport op zondag 19 maart om 15.00 uur.