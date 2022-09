Rino Vandenbulcke en Merkem missen start niet: “Op inzet en mentaliteit het verschil maken”

Merkem Sport opende het seizoen met een 2-1-overwinning tegen Kruiseke, om de week nadien 1-1 gelijk te spelen in Staden. Vorig weekend werd nipt verloren van Hooglede, dat na een laat strafschopdoelpunt met 2-3 ging winnen in Merkem. De blauw-witte vereniging herpakte zich door afgelopen weekend met 2-3 te winnen in Ichtegem. “Een zege die ons wel heel wat gekost heeft”, steekt coach Vandenbulcke van wal. “In het eerste halfuur moest ik noodgedwongen al twee wissels doorvoeren. Zowel Joren Vanlerberghe als Jonas Lameire vielen geblesseerd uit. Die laatste brak zijn knieschijf op drie plaatsen en moeten we de rest van het seizoen missen. De blessure van Vanlerberghe valt mee, maar het is afwachten of hij dit weekend al kan spelen. Twee belangrijke pionnen die moeilijk te vervangen zijn.”

Kleine marges

Op inzet en mentaliteit wist Merkem de zege in Ichtegem alsnog binnen te halen. “Dat is onze grootste troef”, vervolgt Vandenbulcke. “Wij hebben niet de spelers en de kwaliteit om het mooiste voetbal van de reeks te spelen, maar we kunnen boven onszelf uitstijgen als we voor elke bal vechten en de juiste houding aannemen. We hebben geen ruime kern, dus moet ik hopen dat de blessurelast mee zal vallen de komende maanden. In de zomer zag ik zes jongens stoppen of vertrekken. Hun vertrek vingen we op door enkele jonge gasten uit eigen regio aan te trekken.”

Met zeven op twaalf is Merkem goed gestart. “Tegen Hooglede lieten we wel een puntje liggen en tegen Staden misten we in het wedstrijdslot drie open kansen. Het konden meer dan zeven punten zijn, maar in het voetbal krijg je niet altijd de punten die je verdient. We spelen in een reeks waar elke ploeg al punten pakte en iedereen van elkaar kan winnen. Je ziet het aan de uitslagen: veel gelijke spelen of zeges die met het kleinste verschil behaald worden. Wedstrijden worden beslist door details en de vorm van de dag”, besluit Vandenbulcke, die dit weekend met zijn ploeg naar Proven trekt.