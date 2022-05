Ringo Taillieu (VP Gits) wil niet blijven stilstaan bij gemiste titelkans: “Volledige focus op eindronde”

VOETBAL VIERDE PROVINCIALE AVP Gits ging vorige zondag als leider de slotdag in vierde provinciale A in, maar zag de titeldromen uiteenspatten op het veld van Beaufort Middelkerke (3-0-verlies, red.) . De titel ging daardoor alsnog naar VC Ichtegem waardoor de manschappen van coach Ringo Taillieu nu de promotie naar derde via de eindronde moeten zien te verwezenlijken.

“Indien je met de jaarwisseling gezegd had dat we de eindronde zouden halen, dan zou iedereen super tevreden geweest zijn”, opent coach Ringo Taillieu het gesprek. “We speelden een heel knappe terugronde en wonnen week na week wat plaatsen in het klassement. Op één speeldag voor het einde hadden we ons lot in eigen handen, maar in Middelkerke liep het verkeerd.”

“We verloren er met 3-0-cijfers en ik moet toegeven dat het een verdiende zege was van de kustploeg, die overigens ook de eindronde betwist”, aldus nog Taillieu. “Uiteraard is er wat ontgoocheling om de gemiste titelkans, maar dat moeten we nu snel doorspoelen, want zondag gaat al de eindronde van start.”

Koksijde-Oostduinkerke

“Dinsdag is er in Beveren geloot voor de eindronde. We krijgen Koksijde-Oostduinkerke als tegenstander in de halve finale”, stelt Taillieu. “Over de vier reeksen van vierde provinciale heen eindigden wij als beste tweede zodat dat enorm veel perspectieven biedt. Dan moeten we uiteraard wel de finale halen, want anders blijven we met lege handen achter.”

“Promotie naar derde was al van bij aanvang van het seizoen het hoofddoel. Ofwel als kampioen ofwel via de eindronde. Dat kan nu nog enkel via de eindronde waardoor we nu de volledige focus moeten leggen op het dubbele duel met Koksijde-Oostduinkerke. Onze opponent zou ook graag de stap naar derde provinciale zetten zodat we een heel gemotiveerde tegenstander tegenover ons zullen krijgen”, vermoedt Tailieu. “Zondag spelen we eerst op verplaatsing en op zondag 15 mei volgt om 15 uur de terugmatch. Dan zullen we definitief weten of we de voorbije campagne als super geslaagd kunnen bestempelen. Een niet te onderschatten dubbele opdracht, maar we zijn klaar om nu de kers op de taart te zetten.”

Eindronde vierde provinciale A: VV Koksijde-Oostduinkerke - VP Gits: zondag 8 mei om 15 uur