Ringo Taillieu (VP Gits): “We zijn klaar voor de topper van zondag tegen VC Ichtegem”

VP Gits is aan een opmerkelijke reeks bezig in vierde provinciale A. De Patronaatsjongens wonnen hun laatste acht wedstrijden en kregen in die acht duels slechts één tegengoal binnen. Wordt die positieve reeks komende zondag verder gezet tegen leider VC Ichtegem?

“We hopen uiteraard van wel”, lacht een meer dan tevreden 47-jarige Ringo Taillieu. “Bij het ingaan van de winterstop stonden we op acht punten van leider VC Ichtegem en ondertussen wisten we die kloof tot slechts één puntje te herleiden. We hebben vooral ons systeem wat moeten aanpassen. Voor Nieuwjaar konden we slechts in enkele matchen de nul houden maar scoorden we wel aan de lopende band. We hebben dus wat meer zekerheid in ons spelsysteem ingevoerd en nu werpt dat duidelijk zijn vruchten af. 24 op 24 en slechts één tegengoaltje in die acht duels. Dat geeft de spelers uiteraard een extra boost aan zelfvertrouwen zodat we nu inderdaad aan een formidabele reeks bezig zijn.”

Topper tegen Ichtegem

“Met slechts één puntje verschil wordt het duel van zondag thuis tegen Ichtegem van vitaal maar nog niet van doorslaggevend belang. De titel wordt in elk geval een tweestrijd tussen Ichtegem en Gits want het verschil met Vleteren, de derde in de stand, bedraagt al tien punten. Wel moeten we rekening houden dat wij tot dusver een iets makkelijker programma te verwerken kregen zodat we de komende weken nog enkele niet te onderschatten opdrachten voorgeschoteld krijgen. We zijn er echter klaar voor om die belangrijke eindsprint in te zetten.”

Derde provinciale is het objectief

“VP Gits mikt in elk geval op promotie naar derde provinciale. Het bestuur doet echter geen zotte dingen en wil vooral de eigen jeugd verder kansen geven. Van dure transfers zal er hier zeker geen sprake zijn. Met onze mooie accommodatie en de vele sponsors is derde provinciale zeker de afdeling waar deze club in thuishoort. De titel zou natuurlijk het mooist zijn maar promotie kan ook nog via een tweede plaats en de eindrondes. Het is echter nog koffiedik kijken hoeveel stijgers er dit jaar zullen zijn in de provinciale reeksen want er zijn toch enkele West-Vlaamse nationalers die er op het einde van het seizoen de brui aan geven.”