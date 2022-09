Ringo Taillieu (VP Gits): “Met eigen jeugd verder werken blijft onze filosofie”

voetbal derde provinciale BVP Gits is dit jaar opnieuw actief in derde provinciale. De Patronaatsjongens konden vorig seizoen een promotiefeestje op touw zetten en proberen nu een goed figuur te slaan in derde B. Coach Ringo Taillieu is alvast tevreden met de zeven op twaalf die zijn ploeg tot dusver behaalde.

“We zijn blij dat we uit dat vagevuur van vierde provinciale konden vluchten”, stelt de 48-jarige Ringo Taillieu, aan zijn tweede passage als coach van VP Gits bezig. “Niet evident om uit vierde provinciale weg te geraken, maar nu is het ons toch gelukt. Opluchting troef dus in alle echelons van de club, want dit VP Gits hoort op zijn minst thuis in derde provinciale. Met onze accommodatie en onze goede sponsoring was vierde provinciale toch wat laag. In derde provinciale zitten we op onze plaats en op korte termijn willen we dan ook een vaste waarde worden in die reeks.”

Eigen jeugd

“Onze filosofie blijft echter ongewijzigd: met eigen jeugd verder werken en zo een degelijk team uitbouwen. Daar slagen we momenteel aardig in. Uiteraard zullen onze jongeren geregeld wat leergeld moeten betalen. Dat was bijvoorbeeld al het geval vorig weekend op het veld van Sporting Keiem. Een klein veld en een ploeg die nauwelijks voetbal toelaat. Wij moeten het vooral hebben van goed combinatievoetbal en dan zijn dergelijke verplaatsingen zeker geen makkelijke opdracht. We kwamen 0-1 voor, maar gaven in de slotfase de zege uit handen zodat we met 2-1-cijfers onze eerste nederlaag van het seizoen leden. Op dergelijke momenten merk je dat we de nodige ervaring missen, maar niemand die dat onze youngsters kwalijk neemt. Derde provinciale is een prima leerschool en uiteraard zullen we dit gebrek aan ervaring af en toe cash moeten betalen.”

Zeven op twaalf

“Met zeven op twaalf namen we een meer dan bevredigende competitiestart. Als net gepromoveerde ploeg moeten we bescheiden blijven en de lat dan ook niet te hoog leggen. Het behoud in derde provinciale is dit seizoen het eerste objectief en in die optiek zijn alle reeds gesprokkelde punten deugddoend. Zondag ontvangen we SK Roeselare-Daisel B en proberen we opnieuw extra punten aan ons conto toe te voegen.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal