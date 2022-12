Rik Vandenabeele gidst jonge veulens van Latem B naar subtop: “Voorbeeld voor hoe een B-ploeg moet werken”

voetbal derde provinciale BFC Latem B is een aangename verrassing in derde provinciale B. Zaterdag pakte het al voor de derde keer de scalp van een titelfavoriet met de 2-1-zege tegen Nazareth-Eke. Coach Rik Vandenabeele analyseert heel trots de evolutie van zijn jongens.

Sinds afgelopen weekend moet Nazareth-Eke bovenaan het gezelschap van Bottelare naast zich dulden. Daar hebben de jonkies van Latem B voor gezorgd door de leider met 2-1 huiswaarts te sturen. Niet voor het eerst dit seizoen klopte het team van Rik Vandenabeele een topper.

“We klopten Gavere-Asper toen het bij winst de eerste plaats kon pakken”, blikt de coach terug. “Twee weken later wonnen we tegen Bottelare, dat net leider was en nu lukt het ons ook tegen Nazareth-Eke. In de heenronde verloren we nog met 5-2, dus kunnen we stellen dat we al gegroeid zijn.”

Geluk afdwingen

Met 24 punten uit 48 speelt Latem een heel constant seizoen. “We begonnen zonder specifieke ambities aan de nieuwe competitie. We kenden deze reeks niet echt, wisten niet wat we mochten verwachten. Wij kijken nooit verder dan de eerstvolgende wedstrijd. maar geloven dat we van iedereen kunnen winnen en stralen dat ook uit.”

Zo dwongen we al een paar keer geluk af. Een voorbeeld is wanneer we in Huise-Ouwegem na 75 minuten nog 1-0 achter stonden. Dankzij een wereldgoal vanop veertig meter kwamen we langszij en uiteindelijk wonnen we met 1-3. Rustig winnen zit er voor ons niet in. We moeten elke week hard werken voor een resultaat. Vijf van de zeven zeges die we pakten, waren met slechts één goal verschil.”

“Die hadden we ook kunnen gelijkspelen of zelfs verliezen, maar omgekeerd geldt hetzelfde. We hadden het enkel echt moeilijk in Nazareth-Eke, thuis tegen Jong Zulte en op VC Zwijnaarde. Daar verloren we kansloos met 5-1, terwijl VC op dat moment amper vier punten had.”

Succesvol met eigen jeugd

Het gaat snel voor Latem B. Het jonge team zag pas in 2020 het levenslicht en is eind 2022 de tweede hoogst gerangschikte provinciale B-ploeg in Oost-Vlaanderen. “We geven het voorbeeld voor hoe een B-ploeg moet werken”, vindt de coach. “Door corona werken we eigenlijk nog maar twee seizoenen met deze groep.”

“Toen ik een eerste keer met voorzitter Wouter Hanssens sprak, was het na een halfuur al duidelijk dat we op dezelfde golflengte zaten. We hebben een kern van 26 spelers, waarvan er 24 hun volledige jeugd bij FC Latem doorbrachten. In 2020 speelde de eerste ploeg nog in eerste provinciale en riskeerde Latem om veel jeugdspelers te zien vertrekken. Nu tonen we hoe je met eigen jeugd ook succesvol kan zijn.”

Troeven

Uit de eerste gesprekken blijkt dat Latem deze jonge groep zal kunnen samenhouden. “Grote contracten kunnen we niet geven. Onze troeven zijn de accommodatie, een clubhuis en de schitterende kern. Elke week staan er meer dan twintig spelers op het trainingsveld. Ze hebben allemaal genoeg kwaliteit om te spelen, waardoor er wekelijks moeilijke knopen moeten worden doorgehakt. Ondanks de ontgoocheling respecteert iedereen de keuzes.”

“Al deze jongens hebben ambitie om bij hun vrienden te spelen en binnen deze mooie club door te groeien. Het doel is dan ook om sommige van deze spelers bij onze A-ploeg in tweede provinciale te kunnen afzetten. We verkleinen de kloof. Vorig seizoen was ik erg blij dat we de promotie naar derde provinciale afdwongen en nu gaan we als gedeeld zevende de winterstop in. Dat is de bekroning van een heel mooi 2022.”

