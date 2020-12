Rik van Solkema voelt zich helemaal thuis in Achel: “Ploeg koos voor zekerheid, straks komen mijn kansen eraan”

Euromillions Volley LeagueTectum Achel gaat woensdag op zoek naar de tweede competitiewinst. De Noord-Limburgers spelen in eigen huis tegen Leuven, de ploeg die het twee weken geleden uitschakelde in de Belgische beker. Bij Achel is met uitzondering van Ward Van Dyck iedereen weer inzetbaar. Ook Rik van Solkema, maar die moet voorlopig zijn meerdere erkennen in Brecht Campforts. “Ik begrijp de keuze van de trainer. Met Brecht kiest hij voor ervaring en zekerheid. Mijn kansen komen nog”, zegt Rik van Solkema.

Rik van Solkema is de zoon van Arno van Solkema, de voormalige Nederlandse international en ex-middenman van Maaseik. De 21-jarige Fries speelde de voorbije twee seizoenen in eigen land bij Apeldoorn waar hij zich vorig seizoen tot topscoorder kroonde. In Achel geraakt hij voorlopig niet echt van de bank.

Je mag de Nederlandse competitie niet vergelijken met de Belgische. Het niveau ligt hier een stuk hoger. En ja, ik werd topscoorder in Nederland omdat ik daar kon spelen”, reageert van Solkema. “De trainer kiest op dit moment voor Brecht Campforts. Dat is geen verrassing en ik begrijp die keuze, maar ik wil natuurlijk ook graag zelf spelen.”

Tussenstap naar Italië

Geen code rood echter voor van Solkema die in Achel aan een goed doordacht plan begonnen is. Naast de trainingsmogelijkheden die hij hopelijk snel bij Maaseik krijgt, hoopt de Noord-Nederlander ook echt voor de Maaseikenaars te kunnen spelen. “Normaal zou ik ook in Maaseik trainen, maar Corona stak daar een stokje voor. Ik geef mezelf twee seizoenen in Achel om dan een stap vooruit te zetten. Maaseik? Ik hoop bij een Belgische topclub te kunnen spelen. Maaseik lijkt dan de logische keuze”, aldus van Solkema die de ex-ploeg van zijn vader als een volgende tussenstap ziet. “Ik steek mijn ambities niet weg. Mijn ultieme doel is Italië, maar daar is het nog te vroeg voor. Of met andere woorden: er ligt nog veel werk op de plank.”

Ploeg moet groeien

Dat vele werk betekent in de eerste plaats groeien en dat doe je door te spelen. Woensdag tegen Haasrode-Leuven bijvoorbeeld. “De sportieve staf kiest, hé. Nog eens, met Campforts heb ik een stevige concurrent. Hij doet het trouwens heel goed. Ik kijk nu vooral naar de resultaten van de ploeg. De zege in Borgworm zorgde voor een goed gevoel, nieuwe winst tegen Haasrode-Leuven kan het alleen maar nog beter maken. De ploeg krijgt nu stilaan echt vorm en we werken aan de automatismen. In een volgende stap kan ik daar mijn bijdrage aan leveren.”