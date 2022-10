Rik Stryckers staat met Uilenspiegel mee bovenaan: “Hebben elkaar gevonden”

“Na een jaar zonder handbal nam ik deze zomer de draad opnieuw op als coach”, laat Stryckers ons weten. “Ik kreeg bij Uilenspiegel de uitdagende opdracht om met een pak nieuwkomers deze ploeg om te vormen tot een vlot draaiend geheel. De eerste weken van de voorbereiding en het seizoen verliepen zo moeizaam. Tegen Eupen en Sprimont was het nog te veel zoeken naar elkaar, met nederlagen tot gevolg. Ondertussen hebben we elkaar echter gevonden. Nu iedereen fit is, kunnen we dankzij onze sterke kern een hele wedstrijd lang een hoog tempo aanhouden, zonder dat we aan kwaliteit inboeten als we een wisselspeler inbrengen. Onze vijf zeges op rij zijn daar het resultaat van.”

Terug na sabbatjaar

Stryckers was in het verleden al eens coach bij de buren uit Antwerpen en coachte in het verleden ook al de U19 van de nationale damesploeg. “Zo kwam ik in het contact met het bestuur van Uilenspiegel, die me vlot wisten te overtuigen van hun project”, vervolgt de oefenmeester. “Ik kom hier terecht in een ambitieuze en moderne club, die vooruit wil en waar de speelsters met veel goesting komen trainen. Ik nam vorig jaar een sabbatjaar in het handbal door met mijn vrouw een wereldreis te maken, maar deze sport kan ik niet te lang missen. De verplaatsing uit Hasselt neem ik er met plezier bij.”

Uilenspiegel staat op een derde plaats, op vier punten van Eupen en Sint-Truiden, die nog geen punten verloren dit seizoen. “Omdat we heel wat nieuwkomers tellen, en ikzelf ook nieuw ben, leggen we onszelf niet veel druk op in dit eerste seizoen. Ik probeer ook zoveel mogelijk jeugdspelers wedstrijdminuten te geven, zodat we de komende maanden vlotter afwezige speelsters kunnen opvangen. Deze week gunt de wedstrijdkalender ons rust, omdat de nationale ploeg in actie komt. Begin november spelen we vervolgens in en tegen DB Gent”, besluit Stryckers.