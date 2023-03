Rik Stryckers en Uilenspiegel leggen voorlopig foutloos parkoers af in play-offs: “Derde plaats mag geen eindstation zijn”

handbal eerste nationale vrouwenDe dames van Uilenspiegel HV spelen in de play-offs van eerste nationale voor de titel en lieten na twee speeldagen nog geen puntje liggen. Na een 29-34-zege in Sprimont volgde een ruime 40-22-thuisoverwinning tegen Overpelt. Een knappe start, maar met matchen tegen leider Sint-Truiden en eerste achtervolger Eupen in het verschiet, staat Uilenspiegel, derde gerangschikt, voor de weken van de waarheid.

“De resultaten en ons spel zijn al een heel seizoen goed”, begint T1 Rick Stryckers zijn verhaal. “Ik ben dan ook een tevreden trainer en het is een plezier om deze groep te coachen. Met winst tegen Sprimont en Overpelt zijn we aan de play-offs gestart met twee noodzakelijke overwinningen, om onze claim op de top drie hard te maken. Al ging het niet telkens van een leien dakje: tegen Sprimont was het zoeken in de eerste helft en dienden we een achterstand op te halen. Tegen Overpelt heb ik ook wat moeten bijsturen na de eerste tien minuten. Mijn ploeg maakte echter telkens een sterke comeback en uiteindelijk wisten we zo tot twee keer toe de volle buit alsnog binnen te halen.”

De Wilrijkse handbalvereniging staat derde in de play-offs, op één punt van Eupen en twee van leider Sint-Truiden. “Zij zijn de twee grote favorieten en op papier ook de betere ploegen”, vervolgt de oefenmeester. “Toch zijn wij niet kansloos. Nu we vijf punten voorsprong tellen op nummer vier Sprimont, mogen we van die derde plaats geen geruststellend eindstation maken. Ik wil zolang mogelijk bovenaan meestrijden. In Eupen gingen we in november met 27-35 winnen en dat kunnen we zeker herhalen.”

Underdog tegen de leider

Eerst volgt zondag (om 16.15 uur) echter een confrontatie met en op leider Sint-Truiden. “We zijn de grote underdog, des temeer omdat we het in deze play-offs zonder enkele sterkhouders moeten rooien. Aaricia Smits trok begin dit jaar naar Noord-Amerika en Dafne Kiebooms is samen met Lotte Rabbijns op Erasmus vertrokken. Mijn kern is goed gestoffeerd, maar zonder dat drietal zijn de wisselmogelijkheden uiteraard beperkter. Het wordt zaak om in Limburg onze verdediging georganiseerd te houden, zodat we onze grote troef, de snelle omschakeling, goed kunnen uitvoeren”, aldus Stryckers tot besluit.

