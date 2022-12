Rik Impens is Belgische kapitein bij het Nederlandse Hoek: “Ik voel mij gewaardeerd in Zeeland”

VoetbalRik Impens (27) heeft zijn contract bij de Nederlandse voetbalclub HSV Hoek verlengd. Voetbalkenners moeten even diep in het geheugen graven, want de aanvaller is al een tijdje weg uit het vaderlandse voetbal. Hij kreeg zijn jeugdopleiding grotendeels bij AA Gent, maar intussen wordt hij stilaan een ancien bij onze noorderburen.

Rik Impens zette zijn eerste voetbalstappen bij Jong Lede, maar dat is pakweg twintig jaar geleden. Via enkele omzwervingen belandde hij uiteindelijk bij het Nederlandse Hoek. “Van Lede trok ik op mijn dertiende naar AA Gent. Daar haalde ik de A-kern. In mijn laatste seizoen mocht ik meetrainen met de grote jongens en mocht ik twee keer op de bank zitten. Nadien kwam ik twee seizoenen voor Roeselare uit. Die ploeg speelde toen in tweede klasse. AA Gent leende me uit aan de West-Vlamingen. Daarna kwam ik één campagne uit voor Hamme in eerste amateur. Na dat jaar koos ik voor Nederland. Ik kwam bij HSV Hoek terecht. Daar ben ik al zes jaar aan de slag. De laatste vier seizoenen ben ik kapitein van de ploeg. Ik voel me gewaardeerd in Zeeland. Om die reden heb ik mijn verbintenis bij de club dan ook met plezier verlengd.”

Volledig scherm Als zes jaar lang maakt Rik Impens aanvallend het mooie weer bij Hoek. © RV

Ander voetbal

Waarom kiest Rik Impens voor een avontuur over de grens, terwijl er ongetwijfeld ook in eigen land aanbiedingen zijn? “Het voetbal in Nederland is anders. Het is meer open dan bij ons, aanvallender ingesteld. Ik speel op positie tien. Meer ruimte krijgen is dan prettig. In België krijg je op die spot al snel een mandekker op je lijf gekleefd. Eens je die voorbij bent, mag je je aan een schop verwachten. Bij Hoek is dat anders. Er wordt meer over de grond gevoetbald, minder met lange ballen. Hoek is een familiale club die uitkomt op een niveau dat bij ons ergens tussen eerste en tweede nationale ligt.”

Rode Duivels of Oranje?

Hoe beleeft Rik Impens als Belg het WK bij een Nederlandse club? Een lach volgt. “Toen de Rode Duivels werden uitgeschakeld in Qatar, deed dat wel pijn. Ik moest de spot van mijn ploegmakkers ondergaan, maar dat hoort er nu eenmaal bij. Oranje deed het beter. Toen zij hun matchen na de poulefase speelden, was het voor mij wat dubbel. Uiteraard lach ik ook eens graag met hen als ze op hun bek gaan, maar stiekem supporterde ik wel voor Oranje. Ik ben de eerste Belgische kapitein bij de Hoek. Je moet dan mondig genoeg zijn om je mannetje te staan. Dat is geen probleem.”

Afstand

Hoek is een deelgemeente van Terneuzen. In welke mate weegt de afstand op Rik Impens? “Niet. De trainingen beginnen om halfzeven. Ik vertrek om vijf uur bij mij thuis in Lede. Indien er geen onverwachte toestanden zijn, ben ik op vijftig minuutjes ter plaatse. Meestal ben ik zelfs de eerste op de training. We trainen wekelijks drie keer. Een opoffering is dat niet. Anders had ik niet enthousiast bijgetekend.”