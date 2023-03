Rik Goossens heeft eerste overwinning al op zak: “Val van vorig seizoen lijkt bijna verteerd”

Wielrennen junioresIn het tweede Vlaamse koersweekend slaagde Rik Goossens er meteen in om de hoofdvogel af te schieten. In Mazenzele-Opwijk was hij de snelste van een kopgroep van vier. Vorig seizoen liet de Wiekevorstenaar al mooie zaken zien, maar een val gooide toen nog roet in het eten. Met die narigheid lijkt Goossens nu komaf te maken.

Een overwinning vroeg in het seizoen geeft elke renner vertrouwen. Bij Rik Goossens is dat niet anders. In Mazenzele-Opwijk sprintte hij sneller dan Jules Bemong, Arne Heyse en Milan Heyninck. “In het begin van de koers was ik zeer voorzichtig, ik vond dat de omloop er gevaarlijk bij lag. Het had net voor de start geregend en op de smalle banen moesten we toch met een hele bende over. Halverwege de race schoof ik naar voor en probeerde ik een eerste weg te geraken. Dat lukte niet. Ik besloot toen om opnieuw achteraan te gaan rijden om het gevaar op die manier te ontwijken.”

“In de laatste ronde konden we toch met zijn vieren wegspringen en mochten we sprinten voor de zege. Bij het ingaan van de laatste bocht reed ik nog op kop. Dat was niet ideaal. Door attent te blijven kon ik toch als laatste aan de sprint beginnen. Het lukte me om uit het wiel te komen en met een fietslengte verschil te winnen.”

Goede winter

Het is niet aan iedereen gegeven om als eerstejaars bij de juniores in de tweede koers van het seizoen meteen te winnen. Rik Goossens kreeg het huzarenstukje voor elkaar. “Heist Cycling Team stond met een sterke ploeg aan de start. Het ploegenspel speelde zeker mee in mijn voordeel. Ik heb een goede winter gehad en heb me blijkbaar goed aangepast aan de nieuwe leeftijdscategorie. Vorige week was het in Rijkevorsel nog even wennen aan het hogere tempo. Ik heb niet het gevoel dat er bij de juniores anders wordt gereden dan bij de nieuwelingen. Misschien is dat wel het geval in de grote koersen.”

“Nog goed nieuws: de val van vorig seizoen lijkt bijna verteerd. Vorig jaar begon ik sterk aan de campagne met een tweede plaats in Zoutleeuw en een derde in de Topcompetitie (Herman Vanspringels Diamond, red.). Daarna kwam ik ten val en was het even allemaal wat minder. De angst om te vallen sloop er een beetje in. Dat gaat nu opnieuw beter. De komende weken wil ik doorgaan op dit elan. Volgend weekend trek ik naar Vollezele. Daar kom ik op de flanken van de Congoberg een veel zwaardere omloop tegen.”

