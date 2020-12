Rik Devoogdt: “Vroeger werden renners bij ons gemaakt, nu is omgekeerde evolutie ingezet”

Waarom investeren Belgische World Tourteams niet in jeugdopleiding? Rik Devoogdt, twintig jaar in de weer met junioren, stelt de vraag. Aanleiding is de transfer van toptalent Cian Uijtdebroeks naar Team Auto Eder, satellietploeg van Bora-Hansgrohe, het World Tourteam van Peter Sagan.

Cian Uijtdebroeks kiest niet voor Lotto-Soudal noch voor Deceuninck-Quick.Step: een titel in onze donderdagkrant. De zeventienjarige kerel uit Hannuit tekende voor vier jaar bij Bora-Hansgrohe, zal zijn juniorenperiode afsluiten bij Team Auto Eder Bayern, zal de beloftencategorie overslaan en prof worden naast Peter Sagan. “Ik ken Team Auto Eder al vele jaren”, reageert Devoogdt. “In vele internationale wedstrijden kwam ik het team tegen. Door jeugdploeg van Bora-Hansgrohe te mogen zijn onderging het team enkele jaren geleden een metamorfose. Ik merk ook dat de jeugdploeg van AG2R-Citroën goed bezig is. Kijk eens naar de uitslag van La Philippe Gilbert. Toch frons ik bij het nieuws rond Uijtdebroeks de wenkbrauwen. Want dit is niet het eerste Belgisch toptalent dat bij een buitenlands team in opleiding gaat.”

Niet het grote geld

Devoogdt verwijst naar William Junior Lecerf die in zijn eerste seizoen bij de beloften voor het Franse CC Etupes zal koersen. Maxence Place kiest voor AG2R-Citroën, Henri Vandenabeele voor Team Sunweb. In het verleden kozen ook Jasper Philipsen en Nathan Van Hooydonck voor het buitenland. “Ik stel vast dat jeugdwerking, als die er al was, bij onze Belgische World Tourploegen voorbijgestreefd is”, gaat Devoogdt verder. “Blijkbaar zien de Belgische topteams geen baat in die opleiding. Jammer. Bij Lotto-Soudal wordt met een sterk beloftenteam gewerkt, maar daar stromen één of twee renners door naar de World Tourploeg. Nochtans vermoed ik dat jeugdwerking onze World Tourteams niet het grote geld kost. Toch gebeurt het niet. Heel jammer.”

Jaren geleden leverde Devoogdt met het Avia Team baanbrekend werk bij de junioren. Met de steun van onder meer José De Cauwer en Patrick Lefevere. “Wij gingen als eerste ploeg internationaal koersen, nadien zijn heel veel teams ons gevolgd. Ik vind het tijd dat Belgische World Tourteams in jeugdopleiding investeren. Jumbo-Visma doet dat in Nederland ook. Vroeger werden renners bij ons gemaakt. Nu is de omgekeerde beweging ingezet. Dat is geen goeie evolutie. Want er is in ons land veel klimtalent.”